ZIDANE RAZVESELIO NAVIJAČE U STRAHU: ‘Ronaldo je na svojih 100 posto, a Barcelonu možemo svladati’

Ako je i postojala sumnja, ona je sad otklonjena – Cristiano Ronaldo spreman je za El Clasico

Zbog ozljede koju je zadobio na Svjetskom klupskom prvenstvu Cristiano Ronaldo je posljednjih dana trenirao odvojeno od ostatka momčadi Real. U petak ujutro se i to promijenilo, a trener madridske momčadi potvrdio je i da će nastupiti.

⏳ El Clásico is coming… pic.twitter.com/MqSe7c1o2r — Real Madrid C.F.🇬🇧 (@realmadriden) December 20, 2017

“Dobro je, kaže da je maksimalno spreman i to je ono što mene zanima. Trenirao je s momčadi”, rekao je Zidane o najvažnijoj temi za navijače Reala pred ogled protiv mrskog suparnika o kojem, pak, kaže:



“Ne zanima me hoće li ili ne prije utakmice raditi špalir. Ono što mene zanima su utakmica, igrači i navijači čiju ćemo pomoć trebati od prve minute. Čeka nas najteža utakmica sezone, bit će teško i lijepo, ali to je ono što volim. Barcelona je vodeća momčad ljestvice i za to postoji dobar razlog. Jaki su, no mene više zanima ono što mi radimo, a čini mi se da smo dobri. Utakmica neće biti riješena u prvih deset ili petnaest minuta, no budemo li strpljivi možemo ju riješiti u našu korist.”

A da će nastupiti u El Clasicu koji je na rasporedu u subotu u 13 sati, potvrdio je i Ronaldo putem Twittera zauzevši pozu i napisavši:

We are ready 👌 pic.twitter.com/n8eNd125IM — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 22, 2017

“Spremni smo”