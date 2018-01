ŠPANJOLCI PIŠU DA IZDANI RONALDO ODLAZI IZ REALA: Šok za madridske navijače najbolja je vijest za one Manchester Uniteda

Transfer bi se trebao dogoditi u ljetnom prijelaznom roku

Cristiano Ronaldo želi napustiti Real Madrid, javlja na svojim internetskim stranicama tiražni španjolski As, objašnjavajući sve osjećajem izdaje zbog neispunjenog obećanja klupskog predsjednika Florentina Pereza vezanog uz potpis novog (financijski težeg) ugovora.

Razočaran u klupsko vodstvo

Isti izvor navodi da će Ronaldo snage usmjeriti na odlazak iz kluba u ljetnim mjesecima i da mu je želja vratiti se u Manchester United, klub u kojem je proveo šest godina prije no što je 2009. iz njega ostvario transfer u Real.

Statistički loša sezona, a postigao je samo četiri gola u četrnaest ligašakih utakmica, objašnjava se upravo njegovim osjećajem da je prevaren. Predsjednik kluba mu je po osvajanju Lige prvaka obećao novi ugovor (aktualni ga obvezuje na ostanak do 2021.), preciznije rekao da je to samo pitanje vremena, no ništa od najave nije se ostvarilo. Ronaldo je više puta, a posljednji nakon osvajanje Svjetskog klupskog prvenstva, istaknuo želju za ostankom u Realu do kraja karijere, ali i tada ponovno naglasio da to ne ovisi o njemu budući da on nije osoba zadužena za vođenje kluba.

Peti po primanjima

Opaske mu nisu pale na plodno tlo, u Realu sanjaju dolazak mlađih Kyliana Mbappea i(li) Neymara na kojima bi se gradili klupski uspjesi u budućnosti.

Peterostruki najbolji nogometaš svijeta navodno je i ‘tek’ peti u visini godišnjih primanja s 21 milijunom eura. Među ostalima ispred njega su Neymar (36 milijuna eura) i Lionel Messi (50 milijuna eura), podsjeća As.