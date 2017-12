SKUPOCJENO POJAČANJE NAPUŠTA PSG: Francuski lider istresao je za njega deset milijuna eura, a on sad želi otići

Nakon uvodne sezone u kojoj je uživao povjerenje, sad sjedi na klupi

U ljeto 2015. godine frankfurtski Eintracht zamijenio je Kevin Trapp Paris Saint-Germainom u transferu vrijednom deset milijuna eura. Mjesto startnog vratara bilo je njegovo i sve je djelovalo kao dobar potez u karijeri tada 25-godišnjeg golmana koji se nadao pozivu u njemačku nogometnu reprezentaciju.

Dvaput je do dresa izabrane vrste i stigao, oba puta u ovoj kalendarskoj godini, no u pitanju su bili prijateljski ogledi koje je Njemačka igrala protiv Danske (1-1) te Francuske (2-2). Trapp želi više, želi mjesto u momčadi koja će nastupiti na Svjetskom prvenstvu za što mu je potreban i status jedinice u lideru francuskog prvenstva, no situacija je za njega danas daleko od idealne. Već u drugoj sezoni izgubio je Trapp mjesto prvog vratara, a tako je i ove sezone u kojoj uglavnom sjedi na klupi za pričuve dok je među vratnicama tri godine od njega mlađi Alphonse Areola.

PSG je spreman odreći se njegovih usluga u transferu koji bi iznosio oko 15 milijuna eura. Zainteresiranih ima, a Liverpool se spominje kao moguća destinacija nastavka njegove karijere.