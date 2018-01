NEYMAR PROKOMENTIRAO SAPUNICU U KOJOJ JE GLAVNI LIK: Svi ga sele u Real Madrid, a evo što na tu temu kaže sam Brazilac

Brazilski napadač odgovorio je na pitanje o transferu u Real Madrid

U transferu koji je probio sve granice rekorda brazilski napadač Neymar u ljetnim mjesecima prošle godine napustio je Barcelonu i potpisao vjernost Paris Saint-Germainu. Cijena tog posla iznosila je nevjerojatnih 222 milijuna eura.

U redovima najjače francuske nogometne momčadi Neymar igra na poziciji lijevog krila i igra statistički sjajno. U ligaškom nadmetanju za naslov nastupio je u 16 utakmica uz učinak od 17 pogodaka i dvanaest asistencija, a kroz sva natjecanja te brojke rastu na 24 nastupa, 26 golova i 16 dodavanja suigračima za pogodak. Ipak, navijači PSG-a mu zvižde…

Sretan i zadovoljan

“Naravno da me to smeta, no mi igramo za zvižduke i aplauz”, kazao je Neymar brazilskim medijima, a prenosi španjolski As.



“Sretan sam, zadovoljan suigračima, načinom na koji igram i golovima koje postižem. Po to sam ovdje i došao, ispisati povijest i izvući maksimum iz sebe. Glasina o transferima uvijek će biti, isto je bilo kad sam igrao za Santos, isto i kad sam bio u Barceloni. Moje se ime spominje u svakom prijelaznom roku, o dobrim igračima uvijek se govori u kontekstu prelazaka. Tako je i sada na temu Real Madrida”, odgovorio je Brazilac na upit seli li ili ne s Parka prinčeva na Santiago Bernabeu.