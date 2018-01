NAJVATRENIJI NAVIJAČI BORUSSIJE NAJAVILI BOJKOT: ‘Ovo pokazuje monstruoznu ravnodušnost i to je siguran put u propast’

Do sada su se utakmice prve njemačke lige igrale od petka do nedjelje

Najvatreniji navijači njemačkog nogometnog velikana Borussije iz Dortmunda koji se okupljaju na južnoj tribini stadiona, takozvanom “žutom zidu”, objavili su kako će bojkotirati utakmicu njemačkog prvenstva protiv Augsburga jer je zakazana za ponedjeljak, 26. veljače.

“Teška srca, ali i iz uvjerenja, odlučili smo da nećemo doći na utakmicu protiv Augsburga. Ova naša odluka nikako nije usmjerena protiv kluba, ali ne možemo i ne želimo prihvatiti da se bundesligaške utakmice igraju ponedjeljkom. Organizirati utakmice u terminima kada nitko nema vremena za odlazak na stadion pokazuje monstruoznu ravnodušnost prema socijalnoj komponenti koju nogomet ima za navijače koji ovaj sport čine tako važnim. Za ligu, koja se ponosi svojim rasprodanim stadionima, utakmice ponedjeljkom siguran su put u propast”, stoji u priopćenju navijača Borussije.

Postoji objašnjenje

Do sada su se utakmice prve njemačke lige igrale od petka do nedjelje, no vodstvo lige je odlučilo kako će se u proljetnom dijelu ove sezone pet utakmica igrati u ponedjeljak, a kao objašnjenje za tu odluku naveli su kako time daju dan odmora više klubovima koji igraju u europskim natjecanjima u prethodnom tjednu.



Prva bundesligaška utakmica zakazana za ponedjeljak je ona između Eintrachta iz Frankfurta i RB Leipziga 19. veljače, dok bi tjedan dana kasnije trebali igrati Borussia i Augsburg.