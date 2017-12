MONACO VIŠE NIJE DRUGOPLASIRANI KLUB U FRANCUSKOJ: Marseille i Lyon slavili, Balotelli golčinom donio pobjedu Nici

U francuskom prvenstvu pobjede Marseillea, Lyona i Nice

U posljednjem susretu 17. kola francuskog nogometnog prvenstva Marseille je pobijedio St Etienne 3-0, a u nedjeljnim susretima pobjede su ostvarili i Lyon, te Nica.

OM je rutinski stigao do pobjede protiv St Etiennea i gosti mogu biti sretni što nisu i teže stradali na Velodromeu. Golove za Marseille zabili su Valere Germain (11, 71) i Lucas Ocampos (80). St Etienne, koji se nalazi samo dva boda od zone ispadanja, je u 53. minuti ostao s igračem manje nakon što je isključen Ronael Pierre-Gabriel.

Lyon je nakon velike drame na gostovanju pobijedio Amiens 2-1 i to nakon što su domaćini promašili kazneni udarac u 89. minuti pri rezultatu 1-1. Amiens je stigao do prednosti u 9. minuti golom Sergea Gakpe, a izjednačio je Houssem Aouar u 79. minuti. Domaćin je korak do pobjede stigao u 89. minuti kada je Gael Kakuta imao jedanaesterac, ali je promašio. Kazna je stigla tri minute kasnije kada su i gosti dobili kazneni udarac, a Aouar je bio siguran za 2-1 i skok na drugo mjesto ljestvice.



Identičnim rezultatom gostujuću pobjedu je ostvarila i Nica protiv Nantesa. Domaćin je poveo u 13. minuti golom Yacinea Bammoua, no Nica je okrenula rezultat golovima Alassanea Plee (42) i Maria Balotellija (75).

Na ljestvici vodi PSG sa 44 boda, dok Lyon, Monaco i Marseille imaju po 35 bodova.