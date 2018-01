MESSI U ŠOKU, SEVILLA I VALENCIA SLAVILI: Barcelona upisala poraz od Espanyola nakon niza od 29 utakmica

Šok za Barcelonu, strahota u Madridu

U prvom susretu četvrtfinala španjolskog nogometnog Kupa Espanyol je u gradskom derbiju pobijedio Barcelonu 1-0 prekinuvši crni niz u ogledima protiv Barce koji je trajao 29 utakmica. Pogodak odluke zabio je Oscar Melendo u 88. minuti na asistenciju Marca Navarra.

Prekid dugog niza

Bio je to trenutak povijesti jer je Espanyol prvi put na svom stadionu Cornella de Llobregat, poznatijem kao Cornella-El Prat, koji je izgrađen 2009. godine, srušio slavnijeg i uglednijeg gradskog suparnika. Bio je to ujedno i prvi poraz Barcelone od Espanyola u posljednjih 29 utakmica u svim natjecanjima.

I Barcelona je mogla do pobjede, ali je Lionel Messi u 62. minuti promašio kazneni udarac. Točnije njegov udarac je sjajno obranio domaći vratar Diego Lopez. Bio je to dvojben kazneni udarac kojeg je Ricardo de Burgos dosudio zbog prekršaja Granera nad Sergijom Robertom. Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić ušao je u igru u 54. minuti umjesto Paulinha. Uzvrat je 25. siječnja na stadionu Camp Nou.



Navijač u teškom stanju

U Madridu su snage odmjerili Atletico i Sevilla, a gosti su pobijedili 2-1. Međutim, utakmica je ostala u sjeni incidenta koji se dogodio prije utakmice u blizini stanice podzemne željeznice pored stadiona Wanda Metropolitano. U tučnjavi navijača izboden je 22-godišnji mladić koji je s ozljedama opasnim po život prevezen u bolnicu. Mladić je bio član Frente Atletico, glavne i najveće skupine domaćih navijača.

U RATU NAVIJAČA U MADRIDU IMA TEŠKO OZLIJEĐENIH: Za nadati se je da vijest neće biti tragična

“Mladić je zadobio tri ubodne rane, u leđa, u ruku i u bedro. Izgubio je dosta krvi i u teškom stanju je doveden u bolnicu,” poručili su La Paz bolnice.

Atletico je poveo golom Diega Coste u 73. minuti, a bio je to njegov treći pogodak u četvrtom nastupu nakon povratka u Madrid iz Chelsea. No gosti su u zadnjih deset minuta okrenuli rezultat. Sevilla je izjednačila u 80. minuti autogolom domaćeg vratara Angela Moye. Jesus Navas je ubacio s desne strane, no njegov ubačaj je preusmjerio Lucas Hernandez, a lopta se od Moye odbila u mrežu. Potpuni preokret i pobjedu Sevilli u 89. minuti donio je Joaquin Correa.

Hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko nije nastupio za Atletico. Uzvrat je na rasporedu 23. siječnja.

Pobjeda Valencije

Identičnim rezultatom Valencia je na Mestalli pobijedila Deportivo Alaves.

Gosti su poveli u 66. minuti preko Rubena Sobrina koji je s dvadesetak metara sjajno pogodio gornji lijevi kut Valencijinog gola. No, vodstvo Alavesa je trajalo svega sedam minuta, a pogodak za 1-1 zabio je Goncalo Guedes. U 77. minuti Alaves je ostao s igračem manje nakon što je isključen Adrien Dieguez, a pobjedu ‘Šišmišima’ donio je Rodrigo u 82. minuti. Uzvrat je 24. siječnja.

U posljednjem četvrtfinalnom paru u četvrtak se sastaju Leganes i Real Madrid.