MAN UNITED – BURNLEY 1-2: Mourinhova momčad primila jedan od spektakularnijih pogodaka sezone, Lingard smanjio petom

Manchester United je dočekao Burnley u današnjoj utakmici

Sedmoplasirana momčad engleskog nogometnog prvenstva čuda radi na Old Traffordu u prvom poluvremenu utakmice protiv Manchester Uniteda koja se igra u sklopu 20. kola tamošnjeg prvenstva.

Već u 3. minuti utakmice zanijemile su tribine Old Trafforda nakon što je situaciju u gužvi najbolje iskoristio Ashley Barnes pogodivši iz blizine za uvodno vodstvo gostiju, no pravi šok za domaće igrače tek će uslijediti nešto kasnije. Slobodan udarac dosuđen je u korist Burnleyja u 36. minuti, a izvođenja se primio Steven Defour. Manchester United na golu ima Davida de Geu, jednog od najboljih vratara svijeta, no ovo se uistinu nije moglo obraniti.

Ovim je golom Burnley postao tek druga momčad u Premier ligi koja je na Old Traffordu pogađala dvaput (Manchester City je to prvi napravio).

Mourinhova momčad smanjila je na 1-2 jednako atraktivnim pogotkom Jesseja Lingarda. Sa suparnikom na leđima boljeg rješenja od udarca petom nije bilo: