GOLIJADE NA BOXING DAY: Prvak stigao do tri boda, Mourinhove trupe jedva do jednog

Zanimljivo je danas bilo na travnjacima Premier lige

Aktualni engleski nogometni prvak Chelsea u susretu je 20. kola Premier lige na svom Stamford Bridgeu svladao Brighton and Hove Albion sa 2-0 (0-0), a kako je Manchester United istovremeno na Old Traffordu odigrao 2-2 (0-2) protiv Burnleya razlika imeđu drugog Uniteda i trećeg Chelseaja je smanjena na jedan bod. Chelsea je do pobjede protiv Brightona stigao golovima dvojice španjolskih igrača u svojim redovima, Alvara Morate (46) i Marcosa Alonsa (60).

Burnley je na poluvremenu vodio sa 2-0 protiv Uniteda zahvaljujući Barnesu (3) i Defouru (36), a posebno je atraktivan bio drugi pogodak postignut iz slobodnog udarca s gotovo 30 metara. Ipak, domaći sastav se spasio poraza u nastavku, a dvostruki strijelac bio je Lingard (53, 90+1).



MAN UNITED – BURNLEY 2-2: Mourinhova momčad primila jedan od spektakularnijih pogodaka sezone, junak Lingard ih izvukao

Nikola Vlašić nije konkurirao za nastup u dresu Evertona koji je na gostovanju kod West Bromwich Albiona odigrao 0-0.

Kasnije u utorak još igraju Liverpool – Swansea, u srijedu je na programu susret Newcastle – Man. City, a u četvrtak Crystal Palace – Arsenal.

KANE ZAKLJUČIO GODINU U VELIKOM STILU: Briljantni napadač zabio hat-trick i srušio Shearera i Messija

Premier liga, rezultati 20. kola:

Tottenham Hotspur – Southampton 5-2

Huddersfield Town – Stoke City 1-1

Manchester United – Burnley 2-2

Watford – Leicester City 2-1

West Bromwich Albion – Everton 0-0

Bournemouth – West Ham United 3-3

Chelsea – Brighton and Hove Albion 2-0