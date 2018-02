BARCELONA NA PRAGU FINALA KUPA KRALJA: Kombinacija Messi-Suarez slomila Valenciju

Uzvratna utakmica igra se na Mestalli 8. veljače

Nogometaši Barcelone svladali su Valencijin sastav rezultatom 1-0 u prvoj utakmici polufinala Kupa kralja. Pogodak odluke na dodavanje Lionela Messija s lijeve strane postigao je Luis Suarez glavom u 66. minuti utakmice.

MESSIJU JE LOPTA ‘ZALIJEPLJENA’ ZA NOGE: Pogledajte što je argentinski genijalac napravio Valencijinim igračima

Na stadionu Camp Nou niti ovaj put se nije tražila ulaznica više, prema informacijama španjolskog Asa odigrana je ona pred 50,959 okupljenih, odnosno popunjenost tribina iznosila je 51 posto. Poražavajuće su to brojke za Barcelonu koja već neko vrijeme ne igra na do kraja popunjem stadionu, no ne i problem koji u igračkom smislu brine nositelje igre kluba.

Protiv momčadi koju u pravilu kažnjava pogocima, Lionel Messi, a zabio je 24 gola kroz 27 ogleda protiv Valencije u svim natjecanjima (samo su Real Madrid (25), Atletico Madrid (27) i Sevilla (29) od njega primali više) ovaj put nije bio strijelac, no njegova je lopta ubačena na drugu vratnicu u 66. minuti pronašla Luisa Suareza za prednost koju Barcelona nosi na uzvrat u Valenciju 8. veljače.

Kad nije zabio Messi, zabio je Suarez koji se također u utakmicama protiv ovog suparnika odlično osjeća. Deveti mu je to gol u devetom ogledu protiv Valencije – isto toliko zabio je još samo momčadi Eibara – i jedanaesti u zadnjih trinaest odigranih utakmica.

Ivan Rakitić igrao je do 67. minute kada ga je na travnjaku zamijenio Paulinho.