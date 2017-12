ANALIZA PAROVA LIGE PRVAKA: Modrić, Kovačić i Mandžukić opraštaju se u osmini finala? Taj scenarij djeluje prilično realno

U ponedjeljak su izvučeni parovi osmine finala Lige prvaka

Ždrijebom u Nyonu održanim u podne u ponedjeljak odlučeno je koje će se momčadi međusobno ogledati u borbi za plasman u četvrtfinale Lige prvaka. Jasno je da među šesnaest posljednjih momčadi lakih suparnika nema, ipak, jasno je i da je neke ždrijeb pomazio više u odnosu na druge.

Juventus – Tottenham

Ima i jačih parova, ali ovaj bi trebao biti jedan od zanimljivijih. Mario Mandžukić i ostatak Juventusove momčadi nije dobro prošao u plesu kuglica, a svakako isto vrijedi i obrnuto. Upitno ostaje u kakvoj će formi ove dvije momčadi biti u veljači, no trenutačno stanje stvari kazuje da je Juve na za njih nezamislivom trećem mjestu ljestvice u Seriji A, a mora se priznati i da se nisu djelovali baš uvjerljivo u svojoj skupini, dapače plasman u nokaut fazu ostvarili su tek u posljednjem kolu. Ima li Tottenham razloga za zabrinutost? Svakako, ali imali su i kad su smješteni u skupinu H sa Real Madridom i Borussijom Dortmund. Završili su je bez poraza, na prvom mjestu.

Basel – Manchester City

Ovdje je lakše prognozirati tko će dalje, ne zato što je Basel loš (pitajte Josea Mourinha i Manchester United) već zato što je Manchester City upravo sjajan. Njihova uvjerljivost na travnjaku naprosto impresionira i sve osim prolaska Cityja, jednog iz grupe favorita za osvajanje naslova u ovom natjecanju, bio bi šok.

Porto – Liverpool

Djeluje kao 50-50 situacija, ne zbog moći momčadi koje će se sučeliti već zbog njihove nepredvidivosti i kikseva. Za osvajanje prvog mjesta u svojoj skupini Liverpoolu su bile dovoljne tri pobjede iz šest utakmica, Porto je dalje otišao s deset bodova i s drugog mjesta u skupini koja je možda bila i najslabija u prvom krugu Lige prvaka (Bešiktaš, RB Leipzig, Monaco). Problem kod ovog para je što se nikako ne može uzeti neki obrazac i pozvati se na njega u prognozi. I to kad su obje momčadi u pitanju. Liverpoolovi toplo-hladni rezultati sugeriraju nesigurnost i činjenicu da mogu svladati bilo koga tko je s druge strane centra, ali i u očaj baciti svoje navijače, u pravilu na to već naviknute. Realno momčad za koju nastupa Dejan Lovren jača je od Porta. Problem će biti to dokazati.

Sevilla – Manchester United

Španjolski predstavnik je klub sa najviše osvojenih Europskih liga, ukupno pet. Posljednje tri stigle su 2014., 2015. i 2016. godine nakon čega ih je na tronu naslijedio upravo Manchester United. Dovoljno to govori o snazi španjolske momčadi, kao i činjenica da su osminu finala Lige prvaka dohvatili u posljednjem kolu zahvaljujući i tome što je Liverpool rezultatski unakazio izravnog konkurenta Spartak (bilo je 7-0). Upitno je zna li United što može očekivati od Seville koja je definitivno u padu forme (1-1 protiv Maribora, 0-5 protiv Reala i to već na poluvremenu), ali koja dokazano zna igrati protiv engleskih momčadi (Liverpool 2-2 i 3-3). Sevilla može iznenaditi, ali Manchester United je ipak kvalitetniji suparnik.

Real Madrid – Paris Saint-Germain

Poslastica. Ogled bogatog velikana i novopečenog bogataša koji je u ovu sezonu ušao s ulogom koji će iznositi 400-tinjak milijuna eura, svakako ne i namjerom da tim novcem pokore tek francusko prvenstvo. S jedne strane je Real, klub za koji nastupaju nogometaš svijeta Cristiano Ronaldo, najbolji veznjak svijeta Luka Modrić i Mateo Kovačić, koji ima dvanaest naslova u ovom natjecanju, od čega su posljednja tri stigla u sezonama 2013/14, 2015/16, 2016/17. Prvi su koji su uspješno obranili naslov u Ligi prvaka, no upitno je što im donosi ova sezona u kojoj u ligi zaostaju za Barcelonom već osam bodova, a Neymar, Edinson Cavani, Kylian Mbappe i društvo imaju dovoljno snage da ih isprate i iz ovog natjecanja već u ranoj fazi. Real je zauzeo drugo mjesto u skupini, iza Tottenhama. PSG je ranjivost (dosta znakovito) pokazao u zadnjoj utakmici skupine u porazu od Bayerna. Gol razlika u tih šest utakmica? Nevjerojatnih 25-4. Spektakl je zajamčen.

Šahtar – Roma

Problem ovog para jest taj što je zaista nemoguće reći kako će momčadi reagirati i hoće li pružiti partije koje bi niotkuda mogle postati maksimalno neizvjesne i nogomenti praznici ili će reagirati sasvim suprotno. Malo je tko očekivao da će Šahtar uoće proći skupinu u kojoj su bili sa Cityjem, Napolijem i Feyenoordom, no ne samo da su je prošli nego su osvojili šest bodova više u odnosu na donedavno vodeću, sad drugoplasiranu momčad Serije A i onu kojoj veliki Juventus još uvijek gleda leđa. Roma? Osvajač skupine ispred engleskog prvaka Chelseaja i madridskog Atletica. Ako se Roma bude ‘ponašala’ kao u utakmicama protiv Chelseaja (3-3, 3-0) ići će dalje, no već su dokazali i da se znaju patiti kad se to ne očekuje. Šahtar sigurno nije momčad koja ne bi ugrabila priliku ako se pruži.

Chelsea – Barcelona

Ako je, a jest, Real Madrid – PSG najmoćniji par osmine finala, ovaj je sigurno drugi po redu, a razloga je više. Njihovi ogledi imaju povijest, njihove utakmice su nogometni ‘rat’ nakon kojeg se prolijeva žuć i spominju krađe i sudačka favoriziranja (Barcelone). Nevjerojatan je podatak da u osam ogleda protiv londonskog kluba Lionel Messi, taj stroj za pogotke, nije niti jednom zabio. Ne bude li problema s ozljedama nositelja igre, prednost je ipak na strani španjolske momčadi za koju nastupa Ivan Rakitić i koja ove sezone igra tako da najave o napadu na trofeje u svim natjecanjima ne zvuče kao prazne priče. Chelsea? Nakon 16 odigranih utakmica u Premier ligi čini se da su titulu prvaka već predali Cityju, a leđa gledaju i drugom klubu iz Manchestera.

Bayern – Bešiktaš

Vjerojatno najsigurnija oklada. U uvodu je spomenuto da lakih protivnika nema, ali Bešiktaš sigurno spada u idealan ždrijeb za minhenskog giganta. Jupp Heynckes je ispravio ono što je Carlo Ancelotti na klupi Bayerna uprskao i jedni su od rijetkih koji su otkrili kako se postaviti i kako slaviti protiv PSG-a. Bešiktaš, bez namjere podcjenjivanja, nije njihov rang. Imali su sreće sa suparnicima u skupini, sreću su maksimalno iskoristili. Nakon ovih susreta okrenut će se realnosti, a ona im trenutačno donosi četvrtu poziciju na ljestvici u nacionalnom prvenstvu. Usput, Bayern je jesenski prvak Bundeslige sa ogromnih osam bodova prednosti u odnosu na prvu pratilju.