LEGENDE BEZ MILOSTI PREMA VATRENOM: Veliki Thierry Henry otkrio glavni razlog Lovrenove utakmice iz noćne more

Jedna od najgorih utakmica Dejana Lovrena u karijeri tema je kojom se u velikoj mjeri bave engleski mediji. Hrvatski reprezentativac označen je glavnim krivcem za težak poraz Liverpoola (1-4) na gostovanju kod Tottenhama u 9. kolu Premierlige.

Lovren je napravio dvije ogromne pogreške kod prva dva gola kojima je Tottenham već u 12. minuti vodio s 2-0. Zbog očite ga je nesigurnosti trener Jürgen Klopp već u 31. minuti izvadio iz igre.

‘Strah od Kanea’

Legendarni napadač Arsenala Thierry Henry smatra kako se Lovren uplašio najboljeg igrača Tottenhama Harryja Kanea i da je to glavni razlog njegove očajne igre.

“Kane ima nešto zbog čega ga se ljudi boje. Kod Lovrena je to bio sirovi strah. Teško je ući u utrku s Kaneom, svi smo znali da Lovren ne može do lopte. To je strah, strah od Kanea. Tako on djeluje na druge igrače”, rekao je Henry u programu Sky Sportsa.

‘Je li mu karijera u Liverpoolu gotova?’

Druga legenda Arsenala Martin Keown gostovao je u programu BBC-a i istaknuo kako se Lovren treba zabrinuti za svoju budućnost u Liverpoolu.

“Mislim da je drugi gol posljedica pogreške kod prvog kada nije bio dovoljno odlučan, jednostavno je ispao sa svoje pozicije. Kane ga je ubio brzinom. To je vrlo neugodno, veliki korak unatrag za njega, sjedenje na klupi i razmišljanje je li mu karijera u Liverpoolu završena”, rekao je Keown u emisiji Match of the Day.