LEGENDARNI VATRENI O NAJVEĆEM ZLU HRVATSKOG NOGOMETA: ‘Drago mi je što to nisam doživio’

Janica Kostelić na Braču je doživjela verbalni napad od nekoliko torcidaša koji su nezadovoljni njenim radom i nepoštivanjem Zakona o sportu. O tome je u emisiji ‘Sport nedjeljom’ govorio Mario Stanić.

“Poražavajuće je za naše društvo gdje god se dogodi, svi smo mi tome pridonijeli. Ovo što se dogodilo Janici je na našu sramotu. Ako je itko zaslužio da mu se plješće, onda je to Janica Kostelić. Ako je itko zaslužio trg, onda je to Janica… Cijelo društvo je zakazalo”, izjavio je Stanić gostujući u emisiji “Sport nedjeljom”.

‘Drago mi je što nisam doživio da igram pred praznim stadionom’

Bivšeg nogometaša, hrvatskog reprezentativca koji je itekako dao svoj doprinos u uspjesima onih legendarnih Vatrenih, koji su u Francuskoj na Mundijalu 1998. osvojili broncu, jako ljuti to što reprezentacija godinama, zbog nereda navijača koji se bore protiv čelnika HNS-a, igra pred praznim tribinama.

“Drago mi je što nisam doživio da igram pred praznim stadionom. Smatram da je to najveće zlo koje se može dogoditi u hrvatskom nogometu. Posebno me boli što moramo birati mjesto gdje će igrati naša reprezentacija. To je žalosno. To je reprezentacija svih nas, ona nije više moja ili vaša od, primjerice, djece. Dok ne promijenimo čip u glavi, to će tako biti. To je apsurd. Imamo kvalitetnu momčad koja nema podršku”, rekao je Stanić.

Fizički napadnut Zdravko Mamić

Nekoliko dana prije napada na Janicu, fizički je napadnut Zdravko Mamić koji je od jednog mladog Bračanina dobio šakom u potiljak, a od siline udarca završio je u moru. Dio hrvatske nogometne javnosti bijesan je na lik i djelo Zdravka Mamića u hrvatskom nogometu.

“Zdravko Mamić je dugi niz godinama gradio svoje carstvo, napravio si je kontra uslugu. No, isticanjem i promicanjem da je on vladar hrvatskog nogometa, doveo se u ovu situaciju. Ipak, to ne opravdava ovaj napad, apsolutno sam protiv bilo kakvog fizičkog obračuna. Zakazali smo kao društvo. Nije tu u pitanju Mamić, imali smo i napad na Niku Kovača, a pitanje je što je sljedeće”, rekao je bivši proslavljeni hrvatski nogometaš koji je karijeru započeo u Željezničaru iz Sarajeva.

Upravo to neku humanu nogometnu filozofiju on ističe kao ostavštinu spomenutog slavnog sarajevskog kluba. Stanić je u emisiji nahvalio Davora Šukera i Luku Modrića kao igrače te poručio da nema želju postati nogometni trener.