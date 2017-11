LEGENDARNI VATRENI KREĆU U BITKU ZA HNS I U RAZGOVORU ZA NET.HR PORUČUJU: ‘Dosta nam je interesnih skupina u nogometu!’

Proslavljeni bivši hrvatski nogometaš, član brončanih Vatrenih iz 1998., legenda Dinama, Intera i Milana Dario Šimić, kandidat je za novog predsjednika HNS-a. Tim povodom, porazgovarali smo s njim, kao i s još jednim velikim nogometnim imenom Goranom Vlaovićem.

Sastanak je bio zakazan u jednom poznatom kafiću na Bukovačkoj cesti nedaleko od stadiona Maksimir. Znali smo tko nas čeka, ali opet toliko istinskih nogometnih veličina na jednom mjestu teško i novinara može ostaviti ravnodušnim. Dario Šimić, Goran Vlaović, Stipe Pletikosa i Mario Stanić tim je koji želi promjene u hrvatskom nogometu.

Nogometni teren zamijenili su nekim drugim “borbama”. Već duže vrijeme aktualno vodstvo HNS-a ne uživa podršku većeg dijela nogometne javnosti. Dio navijača mišljenja je kako HNS-om vlada interesna skupina ljudi, a kako je reprezentacija u službi pojedinaca kojima je vlastiti interes ispred reprezentacije.

Narušeno povjerenje javnosti

Stoga, u krovnu organizaciju hrvatskog nogometa narušeno je povjerenje. Šimić ga planira vratiti ‘micanjem sporne interesne skupine ljudi’…



“Najviše zamjeram aktualnom vodstvu HNS-a to što su se jednostavno – odnarodili”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Dario Šimić i nastavio:

“Jednostavno, narod je nezadovoljan, a oni nemaju onog bitnog osjećaja za navijače. Za narod, za sve one koji vole hrvatski nogomet, za sve one koji vole reprezentaciju Hrvatske. Žalosno je da nam reprezentacija bira gdje će igrati i gdje će biti dobro dočekana. To je žalosno i neprihvatljivo. Samo kad se sjetim te 1998. godine. Cijela zemlja bila je zajedno, svi su disali za reprezentaciju, za Vatrene. Kad su nas ljudi dočekali, kad su se stvarali redovi. Svi su bili za jedno, svi smo bili jedno… E vidite, toga više nema. Aktualno vodstvo HNS-a upravo je to uspjelo uništiti. Izgubljeno je zajedništvo, atmosfera, a nogomet je opterećen teškim optužnicama. To odbija ljude. Nogomet je postao mjesto razdvajanja umjesto da bude dio okupljanja”, istaknuo je Dario Šimić i poručio kako je sve navedeno jedna velika poruka da su hrvatskom nogometu i Hrvatskom nogometnom savezu potrebne promjene…

‘Imamo odgovornost prema hrvatskom nogometu i navijačima’

“Mi imamo odgovornost prema hrvatskom nogometu. I navijačima. Sad su izbori. Legitimno je pravo kazati što mislimo da nije dobro. Što bi mijenjali i došao je taj trenutak. To je ono što na neki način osjećamo. Želim hrvatskom nogometu ponuditi svoje viđenje stvari, mislim da sam spreman svojim znanjem i iskustvom, radom, dati sve od sebe da se promijeni situacija u hrvatskom nogometu. Na bolje, naravno”.

Šimić u ovako nešto ne bi ulazio sam da nema ovako jaku ekipu oko sebe, kojoj je krilatica na ovim izborima “nogomet prije svega”…

“Naravno, tu je i taj gospodarski dio za koji ja imam dosta iskustva. Imamo ozbiljne poslovne uvjete. Imamo znanje, volju, želju, empatiju i odgovornost prema navijačima. Jer, nogomet se igra zbog navijača. To su, očito, u HNS-u – zaboravili!”

‘Želimo razvoj nogometa’

Hrvatski nogomet mora stremiti ka boljem…

“Mora i nastojat ćemo to i napraviti. Želimo razvoj nogometa. Pričamo o nogometu, pričamo o vraćanju povjerenja u HNS. Nama trebaju ljudi koji će imati snage vratiti to izgubljeno povjerenje. Kako vratiti izgubljeno povjerenje? Ja se toliko ne zamaram s pojedincima. Ajmo dati ljudima šansu. Pomirljiviji sam glede toga… Evo, sad su izbori. Prezentirajmo svi što imamo. Vjerujem da je svima interes, odnosno interes hrvatskog nogometa, ispred svih ostalih interesa. Ali opet… Zovem sve ljude koji žele razvijati hrvatski nogomet. Ima mjesta za sve. Svi možemo zajedno ostvariti svoje nogometne ciljeve. Nemojmo se zavaravati, neće biti lako. Ima puno posla. Kao što sam kazao, klubovi su centar razvoja hrvatskog nogometa. Razmišljam o tome da klubove razvijamo u svim sredinama. Od prve do zadnje amaterske lige. Ljudi uopće ne bi trebali razmišljati o tome čiji je izbornik, tko je, što je, tko ga šalje, da li ga je netko instalirao na klupu zbog nekih svojih vlastitih interesa… Ljudi moraju uživati u nogometu i veseliti se”, izjavio je bivši stoper Dinama, Intera iz Milana, Milana, Monaca i, naravno – Hrvatske!

‘Svjesni smo lutanja u strategiji HNS-a’

“Svjesni smo tog lutanja izbornika, u strategiji HNS-a i viziji, koji je u posljednjih pet godina, od 2012., promijenio čak četiri izbornika. To nije dobro. Igrači su heroji. I oni najviše trpe. I navijači, naravno… Gledajte, tko radi, taj i griješi. Može se pogriješiti. Ali neprihvatljivo je da kad se izabere izbornik, da se čitava Hrvatska hvata za glavu jer misli kako je on nečiji čovjek u sustavu. Nitko ne vjeruje u njega. Odnosno, vjeruje manji broj ljudi… A to su ljudi unutar samog Saveza. To je problem. Znači, tu se izgubili povjerenje. Pitanja su jasna: tko je čiji čovjek? Spominje se i stranka HDZ… Ogadili su i stranku i sve. Pa nisu baš svi iz HDZ-a loši. Ima tamo vrhunskih ljudi koji vole nogomet i koji žele promjene. Mislim da je to jedan mali interesni dio ljudi koji ne želi promjene. Dajmo ljudima priliku. Predsjednik HNS-a trebao bi služiti klubovima. To je jedan ozbiljan posao. Ma mi o predsjedniku HNS-a ne bi trebali ni pričati. Postoji struka, postoje igrači”, istaknuo je Dario Šimić i zaključio:

“Nama bi bila čast da možemo razvijati hrvatski nogomet. Ali na javnosti i ljudima u skupštini je da to i prepoznaju”.

I onda je došlo do izmjene za stolom. Umjesto Darija Šimića u “igru” je ušao napadač Goran Vlaović. Obrambeni igrač za napadača, prilično ofenzivna “taktika”…

“Haha, da… Ofenzivno ulazimo u ovu utakmicu. I igrat ćemo napadački, pošteno u skladu s nogometnom igrom”, kazao nam je Goran Vlaović i onda se dogodilo nešto što ovoj priči daje posebnu težinu i koja, u biti, ocrtava razmišljanje hrvatske javnosti i svih navijača. Naime, stol do nas sjedila je jedna simpatična gospođa. U trenutku kad je Goran Vlaović sjeo za naš stol, ona je dobacila:

“Vi ste meni jako poznati”.

‘Vratite nam nogomet’

Goran je u šali i sa smiješkom odgovorio…

“Ja bih rekao da ste nekad, negdje, gledali koju utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije pa sam ja nešto tamo pričao”.

Gospođa je na to kazala nešto zbog čega su se i Goran Vlaović i vaš novinar doslovno naježili…

“Znam ja tko ste vi. Ja sam vaš veliki fan. I dajte nam vratite nogomet”.

Rečenica gospođe Ružice Peršić, profesorice kemije u klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, najbolje dočarava ono što Šimić i društvo žele. Vratiti nogomet navijačima.

HNS zapostavio navijače

“Upravo je to osnovni i prvotni moto s kojim smo krenuli u ovu priču. Vratimo nogomet navijačima. Svjesni smo mi toga. Kao što smo svjesni da se svugdje, samo ne kod nas, nogomet igra zbog navijača. Da, vrijeme je za promjene. Želimo vratiti nogomet navijačima. Realno, kad se vratimo na ovu osnovu da navijači u Hrvatskoj, ultrasi, ma svi oni koji vole reprezentaciju, ponovno osjećaju sve one emocije koje su prije osjećali kad su navijači za Hrvatsku. I one radosti zbog pobjeda, tuge zbog poraza… Želimo se odmaknuti od ogorčenja navijača i osjećaja da je ta reprezentacija i hrvatski nogomet postala generalno stvar nekakve elite, a ne stvar sveopćeg puka. Svjesni smo da je došao trenutak da se to pokuša izmijeniti, promijeniti i vratiti onima koji uistinu vole reprezentaciju. Bez ikakvih interesa i fige u džepu”, naglasio je veliki Goran Vlaović i nastavio:

“Nije došlo jednog dana ili jedne godine. Određena interesna skupina ljudi to je radila godinama. Nije to ništa čudno što su se neki određeni pojedinici dobro učakurili u Savezu. Nogomet je zanimljiv, u nogometu se okreće i puno novaca. Naravno da neke određene skupine pokušavaju zavladati i imati i monopol i kontrolu nad nogometom. Međutim, vidimo koji je rezultat. On nije bajan, divan… Možemo se praviti ljudi, možemo žmiriti, možemo se držati po strani, kao što smo se na kraju i mi sami držali. Iz jednostavnog razloga što osjećamo da se neće ništa promijeniti ako stojimo po strani. Dogodio se jedan trenutak, moment, kad smo se svi našli na jednom mjestu i kazali kako ovo više nema nikakvog smisla. Vrijeme je da se pokuša nešto napraviti. Čuli smo vapaj navijačkog puka, iako sam to proživljavao godinama, evo slične ovakve izjave sam doživljavao poput izjave ove simpatične gospođe”.

Određene jakosne interesne skupine u HNS-u

Vlaović smatra kako jedna krovna nogometna organizacija mora razvijati sport, mora razvijati nogomet… Također, bivši napadač Dinama, Padove, Valencije i Panathinaikosa nije mogao niti sanjati da će jednog dana navijači okrenuti leđa nacionalnoj izabranoj vrsti. Nekad je reprezentacija za navijače bila ponos. Danas je priča, za veliki dio navijača, drugačija!

“Tko to može normalan sanjati. Jednostavno, znaš da postoje neke stvari koje mogu okrenuti situaciju. Međutim, u sebi duboko vjeruješ, ako pričamo o tim nekim prijašnjim vremenima, da se to neće dogditi. Nažalost dogodilo se. Ne čudi me to. Iako, ponavljam, nisam za radikalne metode. Znam da nogometašima u reprezentaciji nije lako. Ne bih niti ja volio da se u moje vrijeme susrete prekidalo ili bilo koja druga vrsta bojkota nacionalne momčadi. Jer, prvenstveno, zato što reprezentaciju doživljama kroz igrače, a tek onda kroz ostale. Međutim, to je posljedica. A uzrok je ono drugo o čemu smo pričali. Određene jakosne interesne skupine preuzele su to u svoje ruke i narod, ma ne samo narod, svi su to prepoznali. Samo nije bilo mogućnosti da se to promijeni. Vjerujem kako sad postoji snaga za promjene u hrvatskom nogometu koje su nužne”, jasno je dao do znanja Vlaović i osvrnuo se na moguće prljave igrice u borbi za vlast u HNS-u i hrvatskom nogometu, udarce ispod pojasa…

‘Može doći do eskalacije još više problema i nereda’

“Naravno. To je nažalost normalno, osnova. Da mi imamo slučaj biranja kao kod izbora za predsjednika države, ne bih sumnjao, ne bih se bojao, niti bi dvojio što bi se dogodilo. Mislim da će to u nekoj budućnosti sve ankete pokazati. Ali, nažalost, za te promjene odlučuju određeni ljudi, skupštinari HNS-a i oni su ti koji trebaju promijeniti svijest ili, bolje rečeno, doći do svijesti da su promjene u HNS-u nužne zato što će se i oni u određenom trenutku naći, po meni, u još većim problemima. Jer, u kojem smjeru sve ovo ide, samo može doći do eskalacije još više problema i nereda koji će dovesti do toga da će možda i naša reprezentacija i hrvatski nogomet imati samo veće probleme. Ulazimo odlučno u borbu za boljitak hrvatskog nogometa, ne za prijestolje ili rušenje Davora Šukera ili ne znam koga. To mi jako smeta. Smatramo da su promjene nužne, kao i navijači. Promjene su moguće samo ako se promijeni vrhuška nogometnog saveza. Volio bi da taj sustav u HNS-u bude otvoreniji. Iako se glasači, pa i javnost odluče za nekog drugog, mi nemamo s time problema. Mi smo apsolutno tu da podržimo neki kvalitetni program” zaključio je Goran Vlaović.