LEGENDARNI ĆIRO SAMO ZA NET.HR O ‘SLUČAJU SRNA’: ‘Bila bi povijesna nepravda da Darijo bude suspendiran’

Proslavljeni hrvatski nogometni stručnjak, ‘trener svih trenera’, kako mu u narodu tepaju Miroslav Ćiro Blažević, za Net.hr prokomentirao je pad na doping testu bivšeg kapetana Vatrenih, legendarnog hrvatskog nogometaša Darija Srne.

Ukrajinski su mediji prošloga tjedna objavili kako je Darijo Srna bio pozitivan na dopinškom testiranju, ali su naveli da se to dogodilo nakon utakmice 1. kola Lige prvaka između njegova Šahtara i Napolija. Tu je informaciju u petak demantirala UEFA, a onda se u večernjim satima oglasio sam Srna i priznao pad na dopinškoj kontroli, ali još u ožujku i to izvan natjecanja.

Srna je prošlog petka potvrdio da je obaviješten kako je u njegovom uzorku pronađena nedozvoljena supstanca. Dodao je kako se povukao iz svih natjecanja dok ne završi pravni proces koji je u tijeku.

Srnin pad na dopingu odjeknuo u hrvatskoj i ukrajinskoj javnosti

Kako bilo, Srnin pad na dopinškom testu odjeknuo je u hrvatskoj i ukrajinskoj nogometnoj javnosti, kao i u ostatku nogometne Europe. Jer, Srna je oduvijek bio sinonim za uzornog i čestitog nogometaša koji je oduvijek davao zadnju kap znoja za Hajduk, Šahtar i svoju Hrvatsku.



“Ostao sam šokiran kad sam to čuo za Darija. No, poznavajući njega, poznavajući njegov divan karakter i čestitost, vjerujem samo u jedno. U to da je taj test, odnosno rezultat doping testa, samo slučajnost, odnosno pogreška koja se dogodila, kao i u to da će on na kraju biti rehabilitiran”, kazao nam je u uvodu razgovora Miroslav Ćiro Blažević i nastavio:

“On to zaslužuje. Zaslužuje rehabilitaciju. Jer, tako uzornog i čestitog sportaša rijetko sam sreo u svojoj karijeri. Bila bi uistinu sporta, ljudska, povijesna nepravda, kako želite, da Darijo Srna bude sankcioniran zbog nespretnosti ili slučajnosti što je utjecalo na krajnji rezultat doping testa”, istaknuo je Ćiro.

‘Molim Boga da Srna ne bude suspendiran’

“Nadam se, ma molim Boga da Srna ne bude suspendiran. Jer bi to bio ogroman udarac, ne samo za njega, nego i za cjelokupni hrvatski nogomet. Onaj tko pozna Darija spreman je garantirati za njega. Nadam se kako će uskoro to biti rješeno onako kako svi skupa to priželjkujemo i da će on nastaviti svoju briljantnu karijeru. Siguran sam kako on ima dosta toga dati nogometu i klubu za koji nastupa”, dodao je “trener svih trenera” i osvrnuo se na podršku HNS-a koja je bila upućena Srni…

“Ma znaš što sine. To je bio jedini logični i normalni potez od njih. Jer, da nisu stali iza Srne, onda bi svi trebali momentalno dati otkaz”, briljirao je Miroslav Ćiro Blažević na kraju.