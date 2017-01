LEGENDA YU NOGOMETA KONSTERNIRANA: ‘Pribojavam se kataklizme! Živimo u sustavu – zavadi pa vladaj’

Legenda jugoslavenskog nogometa, veliki bosanskohercegovački igrač i trener Ivica Osim (75), dao je zanimljiv novogodišnji intervju za Dnevni avaz u kojem je više pričao o životu, nego o sportu.

Osim je vrlo razočaran današnjim svijetom i načinom života, smatra da živimo u vremenu potpunog moralnog i duhovnog sunovrata.

‘Balkan je najljepši’

“Pribojavam se kataklizme, prirodne kazne. Ovo sve što se događa i u kakvom svijetu živimo, samo od sebe priziva neki ‘baksuzluk’. Što će biti s ovim planetom? A lijep je, teško da postoji još jedan ovakav. Stalno je neko iščekivanje nečega, a to, onda, proizvodi negativnu energiju. Ima ljudi koji rade na očuvanju, da sve ne završi tako katastrofalno, ali malo ih je. Puno je više ovih koji prizivaju elementarnu nepogodu nesagledivih posljedica. Bojim se da sve ne pukne kao staklo. Nema puno ljudi koji bi nas mogli sačuvati”, pesimističan je nekadašnji izbornik Jugoslavije.





Osim smatra i da zna tko su glavni krivci za sadašnje stanje svijeta.

“Moćnici. Hajde što su oni moćnici, nego što lako zavade ljude. Živimo isključivo u sustavu ‘zavadi pa vladaj’, onda poslije ostane ‘zavadi’, a za ‘vladaj’ nitko te ne pita. Bojim se da ne bude prekasno kada shvatimo da je to bio krivi pravac. Baš zato što je planet lijep, svi ga žele više uzeti za sebe, a čini mi se opet da je Balkan najljepši. Nije zato slučajno najviše previranja ovdje, kod nas. U Europi nema ljepšeg mjesta od Balkana. Nisam sebičan niti bih želio zvučati kao da imam takve aspiracije, treba i drugima dati priliku da ovdje uživaju, da upoznaju prirodne blagodati, ali trebali bismo mi to znati čuvati, ne rasprodavati. Mi najbolje živimo, toga treba biti svjestan. Pola Europe dalo bi sve da može kao mi, znamo se družiti, proslaviti blagdane, evocirati uspomene… Što god da se događa, ne smijemo se mi između sebe glodati”, poručuje Osim.

‘Uvijek se vraćam sportu’

U tom sveopćem sivilu, ipak postoji stvar koja veseli legendarnog Švabu.

“Ja se uvijek vraćam sportu. Evo, sada je na televiziji spust ili veleslalom i to gledam. Gdje god je neko natjecanje, ja to pratim. Vrati me u vrijeme kad sam se i sam natjecao. Jer, sport je natjecanje, gledaš što bi ti u tom trenutku napravio, kako bi, sjetiš se sebe. Sjetiš se da si kao dijete maštao, da mi je biti Cruyff ili Pele, a u tome je čar. Pa preživljavaš sve i s gubitnicima i s pobjednicima, uneseš se u njihovu ulogu”, zaključuje Osim.