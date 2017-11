LEGENDA WEST HAMA VJERUJE U BILIĆA: ‘Slaven će se vratiti i ponovno će biti uspješan, uopće ne sumnjam u to’

Odlazak hrvatskog stručnjaka Slavena Bilića s klupe West Hama i dalje je tema koja zauzima dosta prostora u engleskim medijima.

Serija loših rezultata ove, a dijelom i prošle sezone presudila je hrvatskom treneru koji je nakon dvije i pol godine dobio otkaz u klubu u kojem je proveo i dio igračke karijere. U sjajnoj prvoj sezoni Bilić je redom rušio sve velikane i bogataše engleskog nogometa i završio na sedmom mjestu u Premier ligi.

‘Izgledao je iscrpljeno i ispražnjeno’

No, već su u sljedećoj sezoni kola krenula nizbrdo i West Ham ju je okončao na 11. mjestu, a kriza se nastavila i ove sezone unatoč kvalitetnim pojačanjima koja su ljetos stigla u klub. Bilić je tako momčad ostavio u zoni ispadanja, na 18. mjestu, sa samo devet bodova iz 11 kola. Na klupi ga je zamijenio nekadašnji trener Evertona i Manchester Uniteda David Moyes koji ima zadatak spasiti klub od ispadanja.

Svoje su mišljenje o Bilićevoj smjeni posljednjih dana izrazili brojni stručnjaci, a u petak se u kolumni za Daily Mail oglasio i Martin Allen, legendarni veznjak West Hama iz devedesetih godina.

“Koliko god voljeli Slavena Bilića zbog njegova iskrenog, otvorenog i skromnog stila, meni je on djelovao iscrpljeno, ispražnjeno i kao da je spreman za odmor. To je osjećaj koji i sam dobro poznajem. Kad živiš u magli trenerskog posla u nogometu, nema bijega. Malo po malo to izvlači pozitivnu energiju iz vas. Bilić je dobar trener koji je odveo West Ham do sedmog mjesta u Premier ligi. Vratit će se i ponovno će biti uspješan, u to uopće ne sumnjam”, napisao je Allen koji je trenirao više engleskih niželigaških klubova.