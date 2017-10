LEGENDA BRIZNULA U PLAČ: ‘Tko su Kos, Branco i Carrillo? U Hajduku su samo zbog novca! Navijači, otrijeznite se’

Oštrim se riječima na aktualno stanje Hajduka osvrnuo legendarni nogometaš splitskog kluba Vilson Džoni (67).

Hajduk nije bio prvak već 11 godina, a u međuvremenu ga je, osim Dinama, prestigla i Rijeka. Džoni smatra da je za takvu situaciju kriva klupska politika, a poseban trn u oku su mu današnji vodeći ljudi kluba.

CARRILLO PRONAŠAO ŽRTVENO JANJE: Hajduk potjerao kondicijskog trenera, bliži se i rastanak s miljenikom Torcide

‘Tragedija je da Hajduk ima toliko stranaca’

“U Hajduku se danas ne događaju dobre stvari. U klubu ne vlada hajdučko srce. Nitko u Hajduku nije hajdukovac, od predsjednika preko menadžera do trenera. Nema nijednog čovjeka iz Splita. Tko je Kos, tko je Branco, tko je Carrillo? Što oni imaju s Hajdukom? Oni ne vole Hajduk. Oni su u Hajduku zbog novca. Moram to otvoreno reći, bez obzira na to što će mi zbog toga možda zabraniti dolazak na stadion. Žao mi je naših navijača, naše Torcide, što to ne shvaćaju. Hajduče moj, probudi se, jer te volim. Jako te volim! Volim Hajduk iznad svega”, rekao je Džoni za Večernji list i briznuo u plač.



Ne sviđa se Džoniju ni to što u prvoj momčad Hajduka danas prevladavaju nogometaši iz inozemstva.

“Mogu li ja vama postaviti jedno pitanje: koliko je u momčadi igrača iz omladinske škole Hajduka? Hoćete li da vam ja odgovorim? Jedan i pol! To je vratar Stipica i možda još netko. Tragedija je za Hajduk da ima toliko stranaca s tako dobrim plaćama i da Branco govori da je treće mjesto uspjeh. Hajduk mora ići na prvo mjesto! Pa mi jedanaest godina nismo bili prvaci! Molim poštene navijače da se otrijezne. Kada je zadnji put Torcida vikala ‘Uprava, odlazi!?’ Prije bi to vikala već nakon jedne loše utakmice, a sada gubimo sve, a nitko ništa ne govori. A gdje smo mi to”, postavio je pitanje kapetan Hajdukove veteranske momčadi.