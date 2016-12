LEGENDA BEZ DLAKE NA JEZIKU: Zamislite da srpski navijači dođu u Hrvatsku i izbije sukob, pa to bi bilo strašno

Regionalna liga posljednjih je tjedana vrlo aktualna tema na prostoru cijele bivše Jugoslavije. Nagađanja o njezinom pokretanju uzburkala su duhove na prostoru nekadašnje države.

Špekuliralo se da bi tzv. Balkanska liga trebala krenuti od 2018. godine, da će u njoj igrati 24 kluba, ali i da iza projekta stoji Europska nogometna federacija (UEFA) koja je svakom sudioniku osigurala po 800.000 eura. U međuvremenu se, ipak, oglasio predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin i demantirao navode o pokretanju regionalnog natjecanja.

Čeferin demantirao

“Suprotno medijskim navodima, niti jedno relevantno UEFA-ino tijelo nije donijelo nikakvu odluku o kreiranju takve lige”, istaknuo je Čeferin.

Ni nakon njegovih riječi, međutim, ideja o regionalnoj ligi, o novim sudarima Dinama, Hajduka, Partizana i Crvene zvezde, nije se u potpunosti ugasila. O cijeloj se priči sada oglasio i legendarni crnogorski nogometaš Predrag Mijatović, nekadašnji igrač Budućnosti, Partizana, Valencije i Real Madrida.

Komplicirani navijači

“Odlična ideja, ali nisam siguran koliko je izvediva s obzirom na to da je nogomet najpopularniji sport i drugačiji je koncept svega. Konkretno mislim na navijače. I nisam siguran da bi to bilo sigurno. Sportski gledano, to bi sigurno donijelo kvalitetu. Ali, na utakmicama nije samo sportski segment važan, već i ono prije i poslije utakmice”, rekao je Mijatović tijekom gostovanja na TV Partizanu.

“Ne bih mogao reći da su navijači iz ove regije nogometno educirani, već su prilično komplicirani i imamo prilike gledati gužve, konflikte. Zamislite da se navijači iz Srbije skupe u Hrvatskoj i izbije neki sukob, pa to bi onda bilo stvarno strašno. Nogometno bi svakako bilo pozitivno, ali ne znam koliko je to izvedivo. UEFA treba procijeniti je li svijest naših navijača pozitivna da se uđe u taj projekt”, dodao je Mijatović.