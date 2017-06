LAŽNO RONALDOVO PRIOPĆENJE POSTALO HIT: CR7 je predmet sprdnje društvenih mreža, netko ga brutalno razvalio

Na društvenim mrežama pojavilo se lažno priopćenje Cristiana Ronalda u kojem se netko opako sprda s portugalskim majstorom.

Tek što je osigurao peti mandat na čelu Real Madrida Florentino Perez suočava se s jednom od najvećih klupskih kriza – mogućim odlaskom Cristiana Ronalda. Sredinom prošloga tjedna, najbolji nogometaš svijeta za 2016. godinu izjavio je kako napušta Real.

Izrazio nezadovoljstvo jer nitko nije stao iza njega

Portugalac je izrazio nezadovoljstvo što “nitko nije stao iza njega” nakon što su španjolske vlasti podigle optužnicu protiv njega za utaju poreza te je jasno poručio da će napustiti Madrid. Španjolski, portugalski i engleski mediji pišu kako je Ronaldo itekako ozbiljan u namjeri da napusti Madrid.

Portugalac je ogorčen odnosom kluba prema njemu nakon što se pojavila priča da je pod istragom zbog utaje 14,7 milijuna eura poreza, no madridski list As objavio je u subotu da je Portugalac još prije dva mjeseca odlučio da odlazi, ali ga je poznati agent Jorge Mendes nagovorio da se strpi s izjavama do kraja sezone.

United i Ronaldo, vole se javno

Naravno, mediji su ga odmah počeli povezivati s drugim klubovima, a najviše sa Manchester Unitedom u kojem je igrao u periodu od 2003. do 2009. godine za koji je ukupno zabio 84 pogotka u 186 susreta u kojima je nastupio. Nije tajna da Ronaldo gaji simpatije prema Crvenim vragovima.

Cristiano Ronaldo speaks out on Manchester United rumours… pic.twitter.com/WtZCuJNXgM — SportsJOE (@SportsJOE_UK) June 19, 2017

Obnavljanje suradnje Ronalda i Mourinha

Tamo je, uostalom i njegov, poslije Alexa Fergusona, njegov omiljeni trener Jose Mourinho. Dogodi li se transfer za kojeg je navodno Ronaldo svom agentu Jorgeu Mendesu rekao da ‘napravi sve što je potrebno’ kako bi ga vratio u United, značit će to i obnavljanje suradnje genijalnog nogometaša i jednog od najboljih trenera današnjice. To se baš i ne sviđa navijačima Reala. Portugalac je znao na Santiago Bernabeu dobivati dobre porcije zvižduka tribina, što njega itekako smeta.

Sad je na društvenim mrežama osvanulo lažno “službeno” priopćenje Cristiana Ronalda glede povezivanju s Unitedom. Netko je iskoristio ovu priliku kako bi se sprdao s Ronaldom. Pa tako u lažnom priopćenju koje je na Twitteru objavio portal Sports Joe, a koji je postao viralni hit stoji:

“U Realu sam proveo osam predivnih godina i postigao sve što sam sanjao. Od prvog dana sam znao da je ovo pravi klub za mene i onda kad je u Real došao Gareth Bale“, ističe autor Ronaldov loš odnos s Baleom.

Veliki ego Ronalda

“No, unatoč tome istina je da imam posebni odnos s Manchester Unitedom. Neku povezanost. Isto je i s Old Traffordom i gradom Manchesterom. Ipak sam se u Manchesteru razvio kao nogometaš i seks simbol”, piše u “priopćenju”, aludirajući na njegovu opsesiju s vlastitim izgledom i reputacijom. Veliki ego Ronalda svima je d0bro poznat. Upravo je to jedan od razloga zašto ga i navijači Reala baš i ne vole, odnosno zašto su ga nagrađivali zvižducima.

“Da, istina je da sam razmišljao zaigrati negdje drugdje. Isto tako, istina je da volim Manchester United i da sam povezan s tim klubom. No isto tako moram naglasiti kako previše volim United kako bi na njegov račun dobio bolji, poboljšani ugovor u Realu. Toliko sam radosti osjetio na Old Traffordu, tamo sam postao i razvio se kao čovjek i koristiti United za neke svoje poslovne ciljeve bila bi za mene izdaja”, stoji u šaljivom priopćenju.

Ronaldo misli ozbiljno i ne pronađe li Kraljevski klub način kako umiriti osjetljivog Portugalca, izgledno je da ćemo svjedočiti rekordnom transferu. Cifre koje se spominju idu čak i do 400 milijuna eura odštete.