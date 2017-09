LAŽI, OBMANE I DERNJAVA: Sportski direktor Partizana u Mamićevom stilu poludio na novinare

"Када видиш Гробаре спусти главу доле, не слави са нама ово нису твоје боје!" Шта мислите о овоме? Мислим да је ово прегрубо нека се дечко покаже

A post shared by Спортско Друштво Партизан (@jsdpartizan1945) on Sep 2, 2017 at 3:32am PDT