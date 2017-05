LAKRDIJA KAKVA SE NE PAMTI: Reprezentacija u utorak putuje u Los Angeles, izbornik Čačić nema pojma koga će voditi

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Ante Čačić odgodio je objavu popisa igrača za prijateljsku utakmicu protiv Meksika koja se igra iduće subote u Los Angelesu.

Prema pisanju Sportskih novosti, Čačić je tijekom petka trebao objaviti koga će voditi u Kaliforniju, ali odgodio je to za nedjelju navečer ili ponedjeljak prije podne. Razlog je i više nego jasan: Čačić nema pojma na koga uopće može računati.

Otpadaju Osječani i hajdukovci?

Čim je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davor Šuker dogovorio prijateljsku utakmicu za spomenuti datum, bilo je izvjesno da će doći do velikih problema. Mnoge se lige, naime, još igraju, uključujući i hrvatsku u kojoj nas upravo taj vikend očekuje sudar između Dinama i Rijeke, ali i važne borbe za treće mjesto, vjerojatno i ostanak.



Čačić je navodno pozvao Škorića i Barišića iz Osijeka, odnosno Vlašića i Tudora iz Hajduka, ali njihovi se klubovi bore za treće mjesto koje je iznimno važno kad su u pitanju kvalifikacije za Europsku ligu i naravno da neće pustiti svoje najbolje igrače. Nadalje, ako Cibalia ovaj vikend senzacionalno ne pobijedi Rijeku na Rujevici, do zadnjeg kola će biti otvorena bitka za ostanak. Split sljedeći vikend igra protiv Osijeka, a Cibalia protiv Lokomotive iz koje je Čačić pozvao Šunjića, Kolingera, Majera i Karačića. Budu li Lokosi igrali bez spomenute četvorke, s punim će pravom biti dovedena u pitanje regularnost prvenstva, odnosno borbe za ostanak.

Upitan i Santini

Ni to nije sve! Među pozvanim igračima po prvi je put i 27-godišnji napadač Caena Ivan Santini. No, njegovom klubu prijeti pad na 18. mjesto koje vodi u kvalifikacije za ostanak u prvoj ligi i dogodi li se to, jasno je da ni Santinija neće biti u zrakoplovu za Los Angeles.

Čačić, dakle, do nedjelje navečer neće znati na koga sve može računati, a reprezentacija u SAD putuje u utorak rano ujutro! No, Šukera ova lakrdija očito nimalo ne brine, važno je samo da u blagajnu HNS-a ‘kapnu’ novi euri. Pa makar i pod cijenu ugleda reprezentacije.