‘LAGALI SU ME I PREVARILI, NISU ME POŠTOVALI’: Alves otkrio veliku istinu o igranju za Barcu i odnosu s upravom kluba

Bivši Barcelonin desni bočni Dani Alves oštro je iskritizirao aktualnog prvaka Španjolske kazavši kako je kako ga je uprava Barce prevarila i dodao je da su odnosi na relaciji igrač – čelništvo već neko vrijeme bili loši.

Godine 2008., Dani Alves napustio je Sevillu i prešao u Barcelonu za 32.5 milijuna eura plus dodaci od 6 milijuna. To je bio dobar potez i za njega i za klub. U narednih osam godina u dresu blaugrane, Alves je osvojio ukupno 23 trofeja, igrao je u 247 utakmica za “katalonskog giganta” i postigao 14 golova.

Barcelona have no idea how to treat players – Dani Alves slams Blaugrana board https://t.co/a5nE9MIamV pic.twitter.com/sHYKcCfw8y — IG:itz_olumade (@Mardey_lee) February 20, 2017

Igranje za Barcu očito nije bilo kao iz snova

Postao je i jedan od najboljih desnih bočnih nogometaša posljednjih deset godina. Kad nabrajamo sve ovo, čovjek bi pomislio kako je njegova “avantura” u Kataloniji bila kao iz snova. No, čini se da nije bilo tako. Alves je otkrio pravu istinu zbog koje je na koncu i otišao u Juventus.



U intervjuu za španjolske novine ABC Alves je oštro iskritizirao aktualnog prvaka Španjolske kazavši kako je kako ga je uprava Barce prevarila i dodao je da su odnosi na relaciji igrač – čelništvo već neko vrijeme bili loši.

Dani Alves slams 'disrespectful' Barcelona & reveals true feelings about Cristiano Ronaldo https://t.co/G4E2bxhTwr pic.twitter.com/PY76XLqMkd — 101 Great Goals (@101greatgoals) February 20, 2017

‘Čemu ostati tamo gdje me ne žele’

“Želim biti voljen. U suprotnom, odlazim. Čemu ostati tamo gdje me ne žele. To što sam otišao iz Barcelone kao slobodan igrač bio je pun pogodak. Tri godine su me na neki način tjerali. Prijetili su dovođenjima nekih igrača i konstantno su u medije plasirali slične informacije. U redu, to je njihova stvar, ali me smeta što mi nikad nitko od njih nije došao i rekao to u lice. S jedne strane su me tapšali po ramenu, a s druge su mi radili iza leđa. Lagali su me, prevarili. Bili su nezahvalni. Nisu me poštovali. Ljudi koji trenutno vode Barcelonu nemaju pojma kako se odnositi prema svojim igračima”, ogorčen je bio Brazilac koji je i istaknuo jednu zanimljivu stvar oko ugovora, prenosi britanski Goal.com.

‘Sve što se događalo između mene i Ronalda bilo je zbog krivo interpretiranih navoda’

“Jedini razlog zbog čega su mi ponudili novi ugovor je zato što im je Fifa zabranila dovođenje novih igrača. U redu, tada sam pristao na njihovu igru, premda mi je bilo sve jasno. No, inzistirao sam na klauzuli da mogu napustiti klub kao slobodan igrač već sljedećeg ljeta”.

Alves je progovorio i o svom odnosu s Ronaldom. Često su mediji u prošlosti pisali kako između Brazilca i Portugalca postoji određena netrepeljivost, amozitet. No, prema riječima Alvesa čini se kako to i nije baš tako. Naime, Alves navodi kako su mediji sve napumpali.

”Sve što se događalo između mene i Ronalda bilo je zbog krivo interpretiranih navoda u medijima. Kad bi samo ljudi znali koliko ja njega cijenim. Ako nisam bio dovoljno jasan, ponovit ću: ‘Baš ga cijenim!’. Isto to misloim i za Messija i Neymara. Naravno, uvijek sam ga želio pobijediti, ali zar to nije normalno? Na osnovi onoga što je izlazilo u novinama ispada da sam govorio jedino loše stvari o njemu. No, nije tako. Problem je što je Cristiano povjerovao u te gluposti i to je bio razlog zbog čega me nije želio pozdraviti na svečanosti u Zürichu, na proglašenju najboljeg igrača svijeta za 2015.”, dodao je Alves čiju izjavu o Ronaldu prenosi 101 Great goals.