KRUNO JURČIĆ ZA NET.HR: ‘Odnosi u reprezentaciji su bili jako narušeni. Svaka čast Daliću što je u najgorem trenutku podmetnuo leđa’

Bivši hrvatski nogometaš, osvajač svjetske bronce s Vatrenima iz Francuske 1998. godine, sad nogometni trener Krunoslav Jurčić, za Net.hr prokomentirao je plasman Hrvatske na svoje peto SP, ukupno deseto veliko reprezentativno natjecanje u povijesti.

Reprezentacija, HNS-ova svita i navijači konačno mogu odahnuti. Vatreni su ipak uspijeli čekirati kartu za Rusiju. Nije bilo lagano, ali naviknuli smo već. Kad je Hrvatska u pitanju, bez drame – ne može!

Osnovni dojam je da sam sretan i zadovoljan, ali…

A ovako je i nekako slađe. Grčka je pala poput “Troje”, izbornik Zlatko Dalić ukazao se Hrvatskoj poput Prometeja i izborio plasman u Rusiju…

“Osnovni dojam je da sam sretan i zadovoljan. Svaki čovjek, odnosno Hrvat koji je u nogometu i uz reprezentaciju sretan je s činjenicom da naša reprezentacija ide na SP. Svaki odlazak na tako veliko natjecanje znači jako veliku stvar za hrvatski nogomet. Nešto pozitivno i u tom kontekstu sam zadovoljan”, kazao nam je u uvodu razgovora Krunoslav Jurčić i nastavio:

Put prema Rusiji teži od očekivanog

“Put koji smo imali do tog plasmana bio je teži nego što smo to svi očekivali. Baš sam gledao ostale utakmice kvalifikacije i mogu kazati kako bi stvarno bila velika tragedija da se ovakva kvaliteta nije našla na Mundijalu. Da ovako jedna talentirana generacija nije izborila SP. Evo vidim, ove druge momčadi koje se muče, koje nemaju takvu individualnu kvalitetu, čak su i takve reprezentacije u Rusiji. Ispalo je sve na kraju dobro”.

Ali nakon remija na Rujevici protiv Finske, plasman Hrvatske u baraž bio je upitan…

‘Okolnosti su bile takve da se moralo reagirati u posljednji tren’

“Zakuhali smo sami zbog potrošenosti nekakvih odnosa igrača i bivšeg izbornika Čačića. Došlo je do krize. Sreća pa se reagiralo. Okolnosti su bile takve da se moralo reagirati u posljednji tren, ali opet dovoljno brzo da se popravi stvar. Došao je novi čovjek koji je podmetnuo svoja leđa u najgorem i najtežem trenutku. Zbog toga mu treba skinuti kapu. Dalić je uspostavio normalne relacije koje su normalne u takvim velikim sustavima. On to zna, ima iskustvo i znanje i nabrzinu je to napravio. Naravno, ima tu više stvari… Nisam sklon ovim našim hrvatskim stalnim ekstremnim situacijama. Ili je ekstremno dobro ili je ekstremno loše. Imam više objašnjenja zašto je to tako ispalo. Na prvom mjestu je uvijek čovjek. Trener koji je došao sa svojom idejom i nekim normalnim pristupom i odnosom, razgovorom, dovesti sve u normalu. Mislim da su odnosi u reprezentaciji bili su jako narušeni”, istaknuo nam je Kruno Jurčić koji je poznat kao onaj koji nema dlake na jeziku i koji svoj govor ne zamata u “politički korektan celofan”, nego kaže onako kako stvari stoje…

“U takvim situacijama naši igrači znaju reagirati na način da nisu toliko koncetrirani na izvedbu reprezentacije kao inače. Ako mi imamo četiri, pet igrača o kojima jako ovisi plasman, rezultat, prezentacija onda to jako utječe na rezultat. Onog trenutka kad su oni zadovoljni, sretni, onda oni bez problema pobjeđuju reprezentacije kao što su Grčka. Stalno spominjem tu utakmicu s Finskom, u kojoj smo imali 11 kornera, a u tih 11 kornera je izvodilo pet različitih ljudi. To je pokazatelj nereda unutar ekipe. I koliko je to kod bila otežavajuća okolnost, bila je olakšavajuća za njega i njegov stručni stožer jer odjednog kaosa, do jedne pozitivne situacije, u kratkom vremenu možete napraviti iskorak”.

‘Kad su igrači maksimalno unutra, onda Hrvatska nema problema’

Jurčić ističe kako je teže napraviti iskorak u situaciji koja je dobra ili vrlo dobra, odnosno koja stremi prema nekoj idealnoj…

“Neki igrači su očito bili nezadovoljni situacijom u reprezentaciji. Neki ‘nisu htjeli igrati’, pod navodnicima… Ne aludiram na nikoga, pa svi znamo da se Rakitić poslije Finske pokupio iz reprezentacije. Nije čak niti htio igrati. Mislim, nije htio… Bio je kao povrijeđen, pa je tri dana nakon zaigrao za Barcelonu. Ne treba biti previše pametan da se zaključi o čemu se tu radi. Nije se ugodno osjećao u tom okruženju. Znamo i da Perišić isto nije bio u bajnim odnosima… To sve utječe na momčad. Kad su oni maksimalno unutra, onda mi nemamo problema”.

Iako se Hrvatska plasirala u Rusiju, ima i onih nogometnih stručnjaka i komentatora, te dijela navijača koji i dalje oštro kritiziraju rad HNS-a i vladajuće garniture na čelu s Davorom Šukerom…

“Iskreno, to me ne zanima. I ne bi se složio s onima koji govore da u ovih pet godina Hrvatska nije napravila ništa. Najmanje me zanima ta tema Saveza, navijača, javnost… Ja sam trener i želim se baviti nogometom. Generalno, ne podržavam priču o nekim neuspjesima hrvatskog nogometa. Mi smo toliko mali i ‘beznačajni’, naša baza je toliko mala i ‘beznačajna’ u svjetskim okvirima da smo mi čudo. To da mi nismo uspješni, to su priče koje ne odgovoraju stvarnosti. Da smo mi u drugim segmentima, u drugim društvenim okvirima uspješni kao u nogometu, mi bi smo bili svjetsko čudo. Tako da…”, otvoreno je kazao Jurčić i dodao kako zemlje od 50 milijuna ljudi, 100 milijuna ljudi, ne mogu izboriti plasman na SP.

‘Da nismo uspijeli, to bi bila nacionalna tragedija, bilo bi vješanja’

“Pa vidite Grčku, recimo. Pa oni su 48. na svjetskoj rang ljestvici. O čemu mi pričamo?! A sad Italija… Mi smo već deset, petnaest godina među deset ili petnaest na svijetu. Govorimo o tome kako je hrvatski nogomet neuspješan, naši nogometaši igraju u najboljim klubovima svijeta. To je jedna relativna priča”, izjavio je Jurčić i osvrnuo se na “potrese na Apeninima”…

“Sinoć sam baš gledao utakmicu. Znate li koliko Talijani ulažu u nogomet? Mi smo za njih smiješni! A oni neće ići na SP. Zamislite što bi se u Hrvatskoj dogodilo da naši nogometaši nisu izborili Rusiju?! Kod nas bi to bila nacionalna tragedija, bilo bi vješanja… I kažemo da naš nogomet nije uspješan, da se loše radi, da nije na nivou. Moramo biti realni u svemu tome. Mi smo čudo, svaki odlazak Hrvatske na veliko natjecanje je odličan stvar, ako se uzme u obzir to koliko smo mali, našu ‘malenkost'”, kazao je Kruno Jurčić i za kraj prokomentirao švedski poguranac Hrvatskoj u drugu jakosnu skupinu…

‘Mi smo očito hrabri i nešto dobro radimo kad imamo sreće’

“Dobra stvar za izabranike Dalića. Mi smo očito hrabri i nešto dobro radimo kad imamo takav poguranac, kad imamo sreće u zadnje vrijeme u svim segmentima. Ja sam trener i znam da, ako nemate određenu dozu sreće, onda ti voda ‘teže ide na mlin’. Pa vidjeli ste i protiv Grčke. Jedna od najboljih obrambenih reprezentacija Grčka je, ruku na srce, sama sebi dala dva gola. Istina, odigrali smo veličanstveno, ali Grci su sami sebi zabili dva gola, a to im se vjerojatno nije dogodilo nikad u povijesti reprezentacije. Morate imati određenu dozu sreće, pa i ovo je sreća da odete iz treće u drugu jakosnu skupinu. Automatski time izbjegavate ozbiljne protivnike. Ja sam s Dinamom, kad smo počeli ulaziti u Ligi prvaka prvih godina, Europsku ligu, i sam na svojoj koži osjetio što nam je značio taj koeficijent, koliko smo se mi borili da bi se koeficijent podignuo. Onog trenutka kad dođete na jedan određeni nivo, ipak to puno znači prilikom ždrijeba”, zaključio je Jurčić.