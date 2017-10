KRUNOSLAV JURČIĆ SAMO ZA NET.HR: ‘Puno se toga lomi na leđima reprezentacije, pojedinci Hrvatsku vide kao poligon za vlastite obračune’

Bivši hrvatski nogometaš, sad trener trenutno bez angažmana Krunoslav Jurčić, za Net.hr je prokomentirao nadolazeće ključne srazove za odlazak na SP u Rusiju protiv Finske i Ukrajine, negativnu klimu oko reprezentacije, Dejanu Lovrenu, ozljedama prorijeđenoj zadnjoj liniji i o drugim aktualnostima.

On je trener s kojim o nogometu možete razgovarati 0-24. Doslovno živi nogomet, otvoren je o svakoj temi, a za novinara je uvijek zahvalan jer nema dlake na jeziku, rečenice ne zamata u celofan, ne skriva se iza “politički korektnog” govora koji u prvi plan guraju mnogi. On je svoj, detaljan i konzistentan, pogađa “ravno u sridu”. I kao takav idealni je sugovornik za nogometne teme.

Za hrvatsku nogometnu izabranu vrstu slijede dvije ključne utakmice za odlazak na SP. Mjesta za kiks nema. Vatreni ne smiju izgubiti bodove protiv Finske i Ukrajine ako se misli izravno s prvog mjesta na Mundijal. No, situacija oko hrvatske nogometne reprezentacije nije idealna. Već duže vrijeme, oko Vatrenih je stvorena negativna klima koja je odraz općenito lošeg stanja u hrvatskom nogometu. Koliko god jaku reprezentaciju imali…





“Ne sviđa mi se to što si svatko daje za pravo komentirati stanje u i oko hrvatske reprezentacije. Svi su pametni i kritiziraju. Pa tko su ti likovi?!”, pita se u uvodu razgovora za Net.hr Krunoslav Jurčić. Odmah smo ga pitali da li, kad to kaže, misli na jučerašnju sarkastičnu izjavu bivšeg nogometaša Dinama i Hajduka, HRT-ovog stručnog komentatora Joška Jeličića na izjavu hrvatskog izbornika Ante Čačića, o čemu više možete pročitati OVDJE.

‘Pa gdje bi ja došao kad bi komentirao nečije komentare?!’

“Ma ne. Pa gdje bi ja došao kad bi komentirao nečije komentare?! Pogotovo takve… Ne spuštam se na taj nivo. Danas svatko može napraviti bilo kakvu, pod navodnicima nogometnu emisiju i drobiti o svemu. Kritizirati, praviti se pametan. Reprezentaciji nikako ne treba ta antiatmosfera koja se nažalost stvorila, pogotovo ne u ovoj situaciji kad nam je zajedništvo najpotrebnije, kad lovimo Mundijal. Puno se toga lomi na leđima reprezentacije što mi nikako nije drago, pojedinci reprezentaciju vide kao poligon za neke svoje vlastite obračune”, istaknuo je Jurčić i osvrnuo se na zadnju liniju koja će za Finsku biti oslabljena neigranjem Lovrena (problemi s leđima), Ćorluke (puknuće Ahilove tetive, dugo je izvan stroja, uskoro bi se morao do kraja rehabilitirati i vratiti na teren) i kapetanom Osijeka Bornom Barišićem, koji je također otpao zbog ozljede.

Čačić je ostao i bez napadača Nikole Kalinića, koji je zadobio dodatno oštećenje aduktora u susretu protiv Rome.

‘Molio bi Lovrena da odigra protiv Finske i Ukrajine’

“Što se tiče te problematične zadnje linije i tu mi je jedna stvar jako čudna. A to je situacija s Dejanom Lovrenom. Naime, on očito se ne osjeća previše ugodno u ovim našim okvirima. Vjerojatno je to povezano sa tim svjedočenjima. U javnosti je o njemu stvorena jako negativna slika, usudio bih se kazati katastrofalna. Prema njemu je usmjerena jdna jako loša priča. Nekorektna. Stalno ga se proziva da loše igra, iako to apsolutno nije istina. I ova priča da on u Liverpoolu igra pod tabletama ne drži vodu i da ne može igrati, pomalo mi je čudna. I smatram kako je trebalo upotrijebiti sve snage da ga se privoli da on odigra ove dvije utakmice protiv Finske i Ukrajine. Lovren nam je izuzetno bitan”, izjavio je Jurčić i objasnio zašto to misli:

“Gledajte, mi smo u Lovrenu imali najstabilniji dio naše reprezentacije koja je najkostantnije odigrala sve ove utakmice. Bez velikih kikseva. I u njemu smo imali jednu stabilnost. Mislim kako smo tu stabilnost pod svaku cijenu htjeli zadržati. Na način da se moli Lovrena da odigra ove dvije utakmice pod svaku cijenu. Vidim da se nije išlo u tom smjeru. On ne igra protiv Finske. Ma meni je to čudno. Jako, jako čudno. Ja bi ga išao moliti da odigra susrete i mislim da je on u stanju to odigrati. E sad, druga je stvar koliko se on osjeća u okruženju u hrvatskoj reprezentaciji”.

Ugrožena lijeva strana obrane, a nema Strinića

Čačić, stoga, ima problema sa zadnjom linijom.

“I to je ono što brine. Znamo da nam je ta lijeva strana ugrožena, nemamo prava rješenja. Moram ponovno istaknuti svoje čuđenje. Strinić od kad je otišao iz Napolija u Sampdoriju ima minutažu, igra, postao je standardni član udarnih 11 i apsolutno ne vidim razloga zašto se njega ne zove u reprezentaciju, odnosno zašto ga izbornik sad nije pozvao u ovoj situaciji kad ima problema s ozljedama u obrani? Bez obzira koliko on imao pauzu i koliko nije igrao za klub i nacionalnu selekciju. On je već dokazani i pokazani igrač. Izuzetno je stabilan igrač čije su osclilacije bile male, iako je bio prozivan. Nekad s pravom, nekad nepošteno. Mislim da je trebalo razmišljati u tom smjeru”, objasnio je Jurčić i naglasio kako je jako sumnjiv u Čačićevo rješenje u obliku Mateja Mitrovića.

‘Ne znam baš za Mitrovića’

“Uf.. Ne znam. Ne znam baš… Mitrović ne igra jako dugo i rezerva je. Znam što za stopera znači kad ne igra, on gubi osjećaj za loptu, prostor, osjećaj za špicu. To će biti jako nezgodno. Po mojem nekom razmišljanju, ja sam više skloniji opciji da u obrani zaigra radije Duje Čaleta – Car nego Mitrović jer je ove sezone odigrao više utakmica. Vida je stalan, Vrsaljko je koliko – toliko zdrav. Tu desnu stranu imamo koliko-toliko popunjenu. Možda čak i Vidu staviti na lijevu stranu da pomogne Pivariću. To su sad te opcije, varijacije na temu”.

“Nema tu formule. Mora se stvoriti dobra, pozitivna atmosfera, koliko je moguće u ovim okvirima, a igrači se moraju stisnuti i pokazati što znaju i da žele plasman na Mundijal. Dobra je stvar što smo još uvijek prvi u grupi i što sami kontroliramo situaciju. Moramo igrati svoju igru, imamo ključ za momčadi poput Finske koja nema tehnički isprofilirane igrače. Mi imamo tehničke finese, pas, dominaciju…. Moramo pojačati dozu agresivnosti u obrani i oduzimati loptu, što mogu sjajno raditi Mandžukić, Perišić i Brozović. Mi protiv Finaca imamo ključ, a dobar rezultat bi bio vjetar u leđa uoči Ukrajine. Ne smijemo ulaziti u negativnu euforiju koja se stvara oko reprezentacije, ne ulaziti u to, moja je poruka hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji”, zaključio je Jurčić.