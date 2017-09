KRŠENJE FINANCIJSKOG FAIR-PLAYA? Zaboravite, oni imaju samo jedan problem kojeg ne znaju riješiti

Puno se medijske prašine diglo onog trenutka kada se saznalo da 222 milijuna eura vrijednom transferu Neymara iz Barcelone PSG pridružuju Kyliana Mbappea, igrača za kojim se otimala cijela platežno moćna nogometna Europa.

Kršenje financijskog fair-playa bilo je ono što se najčešće pritom spominjalo, no pariški klub ‘zaobišao’ je nepravilnosti na način da je Mbappea iz redova aktualnog prvaka Monaca doveo na posudbu, odnosno kupit će ga tek sljedeće godine kada će u smjeru aktualnih francuskih prvaka poslati nekih 180 milijuna eura.

Predsjednik Paris Saint-Germaina Nasser Al-Khelaifi, navodi nogometni portal Goal, ne zamara se takvim navodima i tvrdi da su postojali klubovi koji su Mbappea bili spremni platiti i više.

“Bila je velika borba, vjerujte mi. Neki su klubovi ponudili više od nas, a svi najveći su ga htjeli. Ali mi smo mu objasnili svoj projekt i ambicije kluba, a on je Francuz, Parižanin, i naš mu je klub u srcu. On ovdje želi ispisati povijest, a pokazao je sliku kada je bio ovdje prije deset godina. Kylian voli ovaj klub i san mu je bio igrati za PSG”, tvrdi PSG-ov predsjednik koji o eventualnom kršenju financijskog fair-playa kaže sljedeće:



“Postoji pritisak drugih klubova, ali mislim da to neće utjecati na Uefu, koja je profesionalna i vrlo ozbiljna. Pa mi imamo jedan problem: nemamo dovoljno dresova! To je ogromna stvar, prošli sam tjedan u SAD-u vidio PSG-ove dresove posvuda, a isto je u Aziji, Južnoj Americi, Bliskom Istoku… Neymar je svjetska superzvijezda, brend. Svi pitaju što se to događa s francuskom ligom kad Neymar igra za PSG. Čak i oni koje nogomet toliko ne zanima. Neymarov debi prenosio se u 183 države, što je sjajno za francusku ligu. A i za Ligu prvaka, jer imate još jedan klub spreman za sam vrh, novi ambiciozan klub.”

