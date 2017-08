‘KOVAČIĆ OTEŽAO ŽIVOT ZIDANEU’: Maestralni Hrvat oduševio Španjolce, je li došao kraj patnji koja traje od 2015.?

Ugledna madridska Marca raspisala se o hrvatskom reprezentativnom veznjaku Mateu Kovačiću nakon sjajne partije Hrvata u prijateljskom El Clasicu proteklog vikenda u Miamiju (poraz Los Blancosa 3-2).

Kovačić je na tom susretu zabio sjajan prvi gol Reala za smanjenje rezultata 2-1 u 13. minuti susreta, a nakon toga u 70. minuti svojim potezom je posramio zvijezde Barcelone i izmamio pljesak publike i Marcela, te oduševljenje na društvenim mrežama zbog prikazanog protiv velikih rivala.

Tim povodom, madridski dnevni sportski list Marca s nakladom većom od dva milijuna primjeraka dnevno, u utorak je na svojoj internetskoj stranici donio tekst o Mateu Kovačiću u kojem ističe:

“Fenomenalna igra Matea Kovačića u američkom El Clasicu protiv Barcelone dala je treneru Reala Zinedineu Zidaneu glavobolju”, piše Marca na početku teksta naslovljenog ‘Kovačić otežao život Zidaneu’.

El Clasico'da neler oluyor? Gol, Mateo Kovacic! Barcelona 2- Real Madrid 1 pic.twitter.com/KeCVaiMC7d — Alfa Futbol (@AlfaScoutAnaliz) July 30, 2017

Patio se u borbi za početnu poziciju u momčadi

Pitate se zašto? Stvar je ovakva: Naime, otkako je 2015. godine stigao u Real Madrid Mateo Kovačić patio se u borbi za početnu poziciju u momčadi, a taj izazov sada je i dodatno otežan.

Naime, Zinedine Zidane, dolaskom Ceballosa iz Betisa, ima opasnu gužvu u veznom redu koji čine još Toni Kroos, Luka Modrić, Isco, Marcos Llorente, Asensio, Casemiro i Lucas Vasquez. Od svih spomenutih nogometaša, Kovačić se nalazi nekako u najnezavidnijoj poziciji. Ili, bolje rečeno, nalazio se do susreta s Barcelonom. Novinar Marce Pablo Polo, koji se trenutno nalazi u Chicagu gdje će Los Blancosi 2. kolovoza odigrati prijateljski sraz s izabranom selekcijom američkog MLS.a, dao je do znanja kako se to sad promijenilo:

“Luka Modrić, Toni Kroos i Casemiro bili su prvi izbor za Realov vezni red i očekivalo se da će se Hrvat za mjesto boriti s Marcosom Llorenteom, Iscom, Danijem Ceballosom, Marcom Asensiom i Lucasom Vazquezom. Međutim, slika je sada nešto kompliciranija nakon Kovačićeve izvrsnosti. Bio je jedan od najboljih igrača protiv Katalonaca i zabio je prvi Realov gol”, nastavlja u tekstu novinar Marce Pablo Polo.

Zidane uvjerio Kovačića da ne razmišlja o odlasku sa Santiago Bernabeua

Zidane je nedavno uvjerio Matea Kovačića da ne razmišlja o odlasku sa Santiago Bernabeua. Talentirani hrvatski reprezentativni veznjak je zbog spomenute prevelike konkurencije, straha od premalo minuta i neigranja, počeo razmišljati da potraži novi klub.

To je itekako bilo zabrinulo Zidanea koji je onda potom u Los Angelesu na pripremama razgovarao s Hrvatom i uvjerio ga kako je on potreban momčadi i kako će svi u nadolazećoj sezoni dobiti priliku. Kovačić je nakon toga odlučio ostati u Realu. Zidane jako cijeni Kovačića. U to nema sumnje. Cijene ga svi u klubu, a navijači ga vide kao zalog za budućnost Reala. Isto kao i struka i uprava kluba.

‘Kovačić nema namjeru baciti ručnik i predati se’

“Kovačić nema namjeru baciti ručnik i predati se. Protiv Barcelone pokazao je autoritet i želju i tako otežao posao Zidaneu oko izbora svog veznog reda. Za sad Kovačić sjajno iskorištava minute koje mu je Zidane namijenio u dokazivanju, što je dobro i za njegovo samopouzdanje”, stoji u tekstu Marce.

Vrijedi spomenuti i kako hrvatski veznjak sad ozbiljno puca na udarnu postavu. U hvalosjpevima je o njemu nakon derbija pisao i Realu naklonjen As, ali i Barceloni naklonjeni mediji. Mundo Deportivo nahvalio je Kovačićevu igru protiv Barce, posebno asistenciju petom i pogodak.