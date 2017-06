KOVAČIĆ NE ŽELI VADITI MAST MANDŽUKIĆU: ‘Nema nikakvog zadirkivanja, žao mi je Marija’

Mateo Kovačić je prošli vikend po drugi put postao europski prvak s Real Madridom, ali vremena za odmor i slavlje nema. Već u nedjelju ga očekuje novi izazov s reprezentacijom.

Hrvatska u šestom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo gostuje kod Islanda, a Kovačić bi mogao uskočiti u prvu postavu s obzirom da nema ozlijeđenog Ivana Rakitića. Prije priče o reprezentaciji 23-godišnji se veznjak ipak još malo osvrnuo na finale Lige prvaka i pobjedu protiv Mandžukićeva Juventusa (4-1).

‘Nije lako nametnuti se u Realu’

“Žao mi je Juventusa, pogotovo Mandžukića, ali to je nogomet – ne mogu uvijek svi pobijediti. Mi smo, naravno, sretni što smo opet osvojili Ligu prvaka i sada svi zajedno idemo dobiti Island i povećati prednost u kvalifikacijama za SP. Nema nikakvog zadirkivanja, maksimalno se poštujemo i profesionalci smo”, istaknuo je Kovačić.

“Mislim da mi je druga sezona u Realu bila osjetno bolja od prve, između ostaloga i zato što sam prošao kompletne pripreme s momčadi. Nije lako nametnuti se, Real Madrid je vrhunska momčad, uzastopni osvajač Lige prvaka, ali mislim da je bilo mnogo pozitivnoga u mojoj sezoni i sretan sam zbog toga”, dodao je bivši dinamovac.

‘Psihički smo fenomenalna momčad’

Okrenuo se potom reprezentaciji i Rakitićevom izostanku.

“Rakitić će sigurno nedostajati, on je vrhunski igrač, ali koga nema – bez njega se može. Ima nas mnogo koji možemo uskočiti i izbornik će tijekom narednih treninga donijeti odluku. Island je dobra, čvrsta momčad, to se vidjelo i prošle godine na Maksimiru i u prijašnjim kvalifikacijama za SP. No, mi smo spremni, fizički i psihički smo fenomenalna momčad”, zaključio je Kovačić.