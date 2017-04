KOVAČ NAPOKON PREKINUO CRNI NIZ: Ante Rebić strijelac u važnoj pobjedi Eintrachta

Bivši hrvatski reprezentativac Ante Rebić postigao je gol u pobjedi Eintrachta protiv Augsburga (3-1) u 30. kolu njemačke lige, dok je iznenađenje napravio Mainz odigravši 2-2 na Allianz Areni protiv Bayerna.

Rebić je zabio gol za 3-1 u sudačkoj nadoknadi, no momčad Nike Kovača nije lako došla do pobjede jer su gosti vodili s 1-0 sve do 78. minute. Eintracht je sada osmi i bod ga dijeli od mjesta koje vodi u Europu. Bivši hrvatski izbornik je na taj način prekinuo niz od deset kola bez pobjede.

Bayern bez pobjede

Mainz je u borbi za ostanak napravio podvig u Münchenu, osvojivši bod protiv prvaka Bayerna (2-2). Krkić i Brosinski dvaput su doveli goste u vodstvo, a Robben i Alcantara izjednačavali. Bavarci, još pod šokom od ispadanja u Ligi prvaka, nisu uspjeli postići treći gol.



Drama se događala u Ingolstadtu gdje su domaćini u očajničkoj borbi za ostanak vodili s 2-1 do 81. minute protiv Werdera, a onda primili čak tri gola i umanjili si šanse za ostanak. Domaćini sigurno neće zaboraviti Maxa Krusea koji je postigao sva četiri gola za Werder. Hertha je u Berlinu s 1-0 slavila protiv Wolfsburga i ostala u igri za Europu, dok su gosti i dalje u opasnosti od ispadanja. Podbacio je i HSV koji je u Hamburgu izgubio s 1-2 od davljenika Darmstadta, koji je zadnji s 21 bodom, 11 bodova od zone spasa.

Rezultati 30. kola:

Ingolstadt – Werder 2-4

Hamburger SV – Darmstadt 1-2

Eintracht Frankfurt – Augsburg 3-1

Hertha – Wolfsburg 1-0

Bayern München – Mainz 2-2