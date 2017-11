‘KOVAČ JE IDEALAN KANDIDAT ZA TRENERA BAYERNA’: Njemački dnevnik najavljuje senzacionalan transfer hrvatskog trenera

Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač bio bi idealna zamjena za Juppa Heynckesa na klupi Bayerna iduće ljeto. Tvrdi to u srijedu minhenski dnevni listi tz.

Najtrofejniji njemački klub prije nekoliko je tjedana smijenio talijanskog stručnjaka Carla Ancelottija i po četvrti put trenerom imenovao Juppa Heynckesa. No, sa 72 godine na leđima jasno je da se Heynckes nema namjere dugo zadržavati na Allianz Areni, štoviše izgledno je da će se iduće ljeto oprostiti od trenerske karijere. Ovaj put definitivno.

Tuchel problematičan, Nagelsmann premlad

Tz piše da u Bayernu traže trenera koji govori njemački jezik, koji bi momčadi dao prepoznatljivi rukopis, koji ima u rukavu nekoliko taktičkih sustava i utjelovljuje vrijednopsti poput discipline, reda i borbenog duha.

Kao kandidati se već neko vrijeme spominju bivši trener Borussije Dortmund Thomas Tuchel i aktualni strateg Hoffenheima Julian Nagelsmann. No, kod prvoga je navodni problem vrlo težak karakter zbog kojeg je i otišao iz Dortmunda, a kod drugog činjenica da ima samo 30 godina i mnogi u Bayernu ga smatraju premladim i neiskusnim za preuzimanje tako važne funkcije.



Tu u priču kao idealno rješenje, piše tz, ulazi Niko Kovač koji ima sve tražene kvalitete, a uz to je i igrao za Bayern i dobro zna kako funkcionira taj nogometni div. Kovač je od ožujka 2016. trener Eintrachta iz Frankfurta s kojim ostvaruje sjajne rezultate s obzirom na kvalitetu momčadi. U prvoj ga je sezoni spasio od ispadanja, u drugoj je s prosječnommomčadi došao do vrlo dobrog 11. mjesta, a u aktualnoj se nalazi na visokom sedmom mjestu poslije 11 kola.

Odbio ponudu da bude austrijski izbornik

Tijekom nedavnog gostovanja na Skyu, za vrijeme Bayernove utakmice protiv Celtica, Kovač je rekao da bi Heynckesov nasljednik trebao biti netko iz Bundeslige, a na izravno pitanje je li i on sam kandidat, uz osmijeh je odgovorio:

“Ne, ne. Niko Kovač je daleko. Iznimno sam sretan u Frankfurtu.”

Naravno, drugačiji se odgovor nije ni mogao očekivati, ali pitanje je kakva bi bila Nikina reakcija da doista dođe konkretna ponuda iz Münchena. U Eintrachtu znaju da ga ne žele izgubiti, a sportski direktor Bruno Hübner je otkrio kako je Kovač odbio ponudu da postane austrijski izbornik.

“Za Niku stalno postoji zanimanje, a on je to i zaslužio svojim dobrim radom. Ali mislim da njega nije briga za to. Posao austrijskog izbornika je dobar, ali Nikina misija u Eintrachtu hje daleko od kraja”, rekao je Hübner.