KONAČNO SE OGLASILA TORCIDA I POSLALA PORUKU HNS-U: ‘Sve do kraja mi ćemo se boriti’

Torcida se konačno oglasila nakon subotnjeg Jadranskog derbija Hajduka i Rijeke, obilježenog rasizmom, šovinizmom i upadom njihovog maskiranog člana na travnjak s metalnom šipkom u ruci.

Nakon što je Disciplinski sudac prve lige Saša Pavličić Bekić objavio smiješnu kaznu Hajduku zbog katastrofalne organizacije i huliganskog orgijanja na Poljudu, Torcida je na Facebooku objavila svoju poznatu pjesmu i pozvala na mobilizaciju uoči utakmice s Lokomotivom u Zagrebu koja je na rasporedu u petak od 18.00.

“Oni bi tili da se ne čuje naš glas i novim zakonima udaraju nas, al svaki udarac nas jača to poručujemo mi sve do kraja mi ćemo se boriti… Kontra zakona, kontra zabrana, njima u dišpet neka gori bengalka jer u njoj gori naša želja to poručujemo mi, sve do kraja mi ćemo se boriti!

SVI U ZAGREB”.