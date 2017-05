KOMENTAR NET.HR-a: Kako je Davor Šuker za šaku dolara od reprezentacije napravio tešku smijuriju

Zna li netko gdje se ovih dana skriva predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davor Šuker? Na finalu Europskog U-17 prvenstva kojem je Hrvatska bila domaćin nije se ukazao, službeno zbog neodgodivih obveza u SAD-u. U posljednje vrijeme često ima neodgodivih obveza na američkom tlu pa je onda jedino logično bilo da i reprezentaciju dovede u svoj ‘novi dom’. U Hrvatskoj je vjerojatno ne bi stigao gledati.

Čim je HNS prije nešto manje od tri mjeseca svečano objavio kako će Hrvatska 27. svibnja igrati prijateljsku utakmicu protiv Meksika u Los Angelesu, cijela je priča djelovala previše bizarno čak i za kriterije Šukera i društva. Jer, već se tada znalo da je to datum derbija između Dinama i Rijeke koji je mogao izravno odlučivati o naslovu. I da se četiri dana kasnije igra finale Hrvatskog kupa. I da će veliki dio europskih liga još trajati ili da će završiti tek koji dan ranije. No, izbornika Antu Čačića koji je velikodušno stao na Šukerovu stranu to je ipak iznenadilo.

ČAČIĆ UOČI BIZARNOG NASTUPA U KALIFORNIJI: ‘Nismo mogli znati da će nam se ovo dogoditi, ali ne bojim se poraza’

HRVATSKA KAKVU NIKAD VIŠE NEĆETE VIDJETI: Ante Čačić u Los Angeles sa čak desetoricom debitanata



Začuđeni Čačić

“Kad je bila dogovorena ova utakmica, nismo mogli znati da će se nekim igračima ovoliko produljiti sezona, uključujući i finale Hrvatskog kupa upravo između Rijeke i Dinama”, ispalio je izbornik.

Da, stvarno je šokantno da u finalu Hrvatskog kupa igraju naša dva najbolja kluba. Tko je to mogao predvidjeti? Čačić i Šuker očito ne.

Kad je početkom siječnja Šuker priredio Čačiću kinesku avanturu, mislili smo da će to teško biti nadmašiti. No, prevarili smo se. U Kini je barem igrala reprezentacija HNL-a, dok ovu kalifornijsku ekspediciju bez svježih prvaka Riječana i dinamovaca ne možemo nazvati čak ni tako. Nacionalnu su momčad napunili igrači Istre, zaprešićkog Intera, Slaven Belupa, Lokomotive… Ima tu nešto i hajdukovaca i Osječana, a malo je nedostajalo da Čačić ostane i bez njih. Prvi put u povijesti izbornik je objavio imena reprezentativaca samo dan prije puta što dovoljno govori o razini ove smijurije.

Ukupno su na popisu desetorica igrača koji nikad prije nisu igrali za reprezentaciju, a većina vjerojatno nikada više i neće. Osim ako Šuker ne ugovori neki novi biser. Posjet Makau, recimo, dosta dobro zvuči. Usred sezone, dakako. Dečki će, u svakom slučaju, obogatiti svoj životopis i jednog dana će moći pričati unucima kako su igrali za Vatrene. U kojim okolnostima, to će vjerojatno prešutjeti.

Legitimno je zaraditi, ali…

U cijeloj ovoj priči nameće se i pitanje regularnosti hrvatskog prvenstva. Cibalia i Split i dalje vode borbu za ostanak, odnosno izbjegavanje posljednjeg mjesta, i u najmanju je ruku upitno je li korektno i sportski da u zadnjem kolu njihovi suparnici, Lokomotiva i Osijek, igraju bez nekolicine svojih igrača. I tko je taj tko će ocijeniti je li Čačić podjednako svojim pozivima ‘oštetio’ Lokomotivu i Osijek i samim time podjednako olakšao posao Cibaliji i Splitu?

Čemu, dakle, sve to, čemu ta lažna reprezentacija u Hollywoodu? Zbog šake dolara, naravno. U redu, legitimno je da prvi čovjek Saveza misli i na zaradu, ali nije baš da je HNS crkveni miš pa da mora pristajati na sve i da ovakvim farsama mora rušiti ugled reprezentacije. Nažalost, nismo sigurni da Šuker već nije zavrtio novu rundu ruleta i čeka na koju će egzotičnu destinaciju ovaj put pasti kuglica. A tko će igrati? Pa zar je to uopće bitno?