KOMENTAR NET.HR-a: Hrvatska zaslužuje bolje! Štimac i Kovač su odletjeli ujesen, je li stiglo vrijeme da se oprostimo i od Ante Čačića?

U jesen 2013. je s klupe hrvatske reprezentacije odletio Igor Štimac. U jesen 2015. je svoju avanturu na čelu Vatrenih završio Niko Kovač. Je li vrijeme da se u jesen 2017. oprostimo i od Ante Čačića?

Porazi u Reykjaviku i Eskişehiru opasno su uzdrmali hrvatsku reprezentaciju i ozbiljno doveli u pitanje plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiju. Jest, Hrvatska je i dalje na čelu skupine i pobjedama u Osijeku protiv Finske i u Kijevu protiv Ukrajine može osigurati ulaznicu za svjetsku smotru. No, nakon očajnih igara protiv Islanda i Turske, koliko vas je uvjereno da će se Hrvatska s tradicionalno teškog gostovanja u Ukrajini vratiti s tri boda?

Banalizira loše rezultate

Izbornik Ante Čačić vjeruje u takav rasplet, u to uopće ne sumnjamo. No, na temelju čega bismo mi trebali vjerovati Čačiću? Reprezentacija pod njegovim vodstvom jednostavno ne igra dobro i to više ne može biti slučaj. Ne radi se tu samo o navedenim porazima, tu su i bijeda izdanja u maksimirskom remiju protiv Turske (1-1) pa i u pobjedama protiv Finske (1-0) i Ukrajine (1-0), a ne treba zaboraviti ni poraz u prijateljskoj utakmici protiv Estonije (0-3).

Stalno se provlači podatak kako je Hrvatska nakrcana zvijezdama najvećih svjetskih klubova, od Real Madrida i Barcelone, preko Juventusa i Intera, do Liverpoola i Atletico Madrida. No, što nam vrijede takve igračke klase kad Hrvatska nema igru? A zna se čija je to odgovornost. Posjed lopte ne dobiva utakmicu, toga bi izbornik morao biti svjestan kada uporno banalizira loše rezultate i uvjerava javnost da Hrvatska igra dobro. Ne, Hrvatska ne igra dobro. Vrhunske igrače možda i imamo, ali momčad sasvim sigurno ne.

Spomenuli smo u uvodu da je Igor Štimac dobio otkaz u listopadu 2013. godine, uoči dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Brazilu. Pao je tada Štimac nakon očajnih igara i poraza od Belgije i Škotske. Zamijenio ga je Niko Kovač koji je odveo Hrvatsku u Brazil, ali je i njega HNS nokautirao u završnici kvalifikacija za Euro u Francuskoj. Kovaču su presudili remi u Azerbajdžanu (0-0) i poraz u Norveškoj (0-2). Hoće li vodeći ljudi hrvatskog nogometa i sada posegnuti za istim receptom i krenuti u spašavanje situacije ili će i dalje štititi svoga miljenika Čačića?

Glave u pijesku

Modrić, Rakitić, Kovačić, Mandžukić i ostali su zaslužili da ih vodi bolji trener. Joško Jeličić je, kao i uvijek bez dlake na jeziku, nakon utakmice u Turskoj istaknuo da je Hrvatska pod Čačićem sve gora i gora. Vide li to Mamić, Šuker i prijatelji? Jesu li spremni priznati da su pogriješili kada su sjajnoj generaciji na klupu doveli čovjeka koji je cijeli život prčkao po crno-bijelim televizorima, a onda odjednom u ruke dobio televizor u boji? Ili će i dalje držati glave u pijesku, baš kao što to radi i sam Čačić kad komentira igru svoje momčadi?

Hrvatska reprezentacija hitno treba trenera koji će znati voditi zvjezdanu ekipu i organizirati igru. Jesen je dobro vrijeme za promjene…