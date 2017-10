KLOPP OTKRIO DETALJE VEZANE UZ LOVRENOVU OZLJEDU: Liverpoolov trener očito u potpunosti vjeruje hrvatskom stoperu

Jedna pobjeda i dva remija učinak je Liverpoolovih nogometaša u skupini E Lige prvaka. Pet osvojenih bodova dovoljno je igračima Jürgena Kloppa za čelno mjesto ljestvice koje drže ispred moskovskog Spartaka s kojim su bodovno izjednačeni, ali od kojeg imaju bolju razliku pogodaka.

Zahvaliti je mogu 7-0 pobjedi koju su prije dva tjedna upisali u Mariboru, a upravo je slovenski predstavnik i njihov sljedeći u susretu koji se igra u četvrtak. Hoće li u njemu nastupiti Dejan Lovren i dalje je upitno, baš kao što je to slučaj i s Philippeom Coutinhom. Kod obojice je u pitanju problem s bedrenim mišićem.

Jürgen Klopp na tu temu, prenosi Sky Sports, kaže:

“Nisam u potpunosti siguran. Obojica se osjećaju mnogo bolje, no upitno je kako će se osjećati sutra. U ovome trenutku ne mogu to znati, vidjet ćemo. Pred nama je trening, nadam se da će i Coutinho i Lovren na njemu sudjelovati. To bi značilo i da postoji šansa da nastupe. Ne budu li trenirali to ne znači, a posebice ne u Dejanovom slučaju, da neće nastupiti. Bude li mogao trenirati u četvrtak ujutro, trebalo bi to biti dovoljno.”