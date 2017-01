KEKOVA OPAKA PORUKA DINAMU: ‘Namjeravamo ostati tu gdje jesmo! Pripremili smo i nekoliko iznenađenja’

Dan nakon Dinama s pripremama za proljetni dio sezone započela je i vodeća momčad hrvatskog prvenstva Rijeka.

Na prvom treningu na Rujevici nisu bili Andrej Prskalo, Josip Mišić i Franko Andrijašević zbog obaveza u hrvatskoj reprezentaciji na China Cupu, a naknadno će se momčadi priključiti i Goodness Ajayi. Riječani u nastavak sezone ulaze s prvog mjesta i sa šest bodova prednosti u odnosu na Dinamu, a trener Matjaž Kek je uvjeren da su njegovi nogometaši u stanju obraniti vodeću poziciju.

NITKO NIJE ‘PROROK U SVOM SELU’: Trener Rijeke izabran za najboljeg slovenskog stručnjaka

‘Mitrović je zaslužio transfer’

“Normalno je da su naša očekivanja da ostanemo tu gdje jesmo – na vrhu. Mislim da smo to zaslužili. No, da bismo to ostvarili, trebat će još puno rada, znoja i odricanja”, jasan je slovenski stručnjak.



“Vesele me osmjesi igrača u svlačionici. Odmorili su se i možemo početi raditi. Neka nam svima bude sretno. Najbitniji su nam dobri uvjeti, evo već me ovo sunce na Rujevici razveselilo. Naravno da smo pripremili i nekoliko iznenađenja za suparnike u drugom dijelu sezone. Svjesni smo odgovornosti prema klubu, sebi, navijačima, gradu i regiji. Pokazali smo da znamo, a sada trebamo razmišljati o sebi, a ne o suparniku. Bit će teško, ali to je izazov”, dodao je Kek.

Uoči nastavka sezona Rijeka je pretrpjela prilično težak udarac budući da je reprezentativni stoper Matej Mitrović otišao u turski Beşiktaş.

U RIJECI TRLJAJU RUKE! Objavljeni detalji ugovora, hrvatski branič oduševljen: ‘Jedva čekam prvu utakmicu’

“Mateju želim puno sreće. Zaslužio je transfer, kako on, tako i klub. Bio je jedan od glavnih igrača u jesenskom dijelu i morat ćemo dodatno raditi, možda i dovesti nekog igrača kako bismo ispunili prazninu koja je nastala. Bio je dobri duh svlačionice, uvijek spreman nešto dobaciti. Siguran sam da je ovo dobar put za njega, kako za razvoj karijere, tako i s financijskog aspekta”, naglasio je Kek.

‘Ništa mi ne nedostaje’

O mogućim pojačanjima nije želio previše pričati.

“U posljednja dva prijelazna roka smo pokazali da znamo regirati na vrijeme. Meni zasad ne nedostaje ništa. Vidim potencijal u ovoj momčadi, puno je tu rezervnih igrača koji s pravim pristupom i treningom mogu biti još 20-30 posto bolji. Ne maštam o nekim imenima jer znam da su ovi toliko dobri da će svakome biti teško tko dođe.”

Kekovi nogometaši će se do 27. siječnja pripremati u Rijeci gdje ih očekuju pripremni dvoboji protiv Bjelovara (17. siječnja), Triglava (21. siječnja) i jednog zasad još nepoznatog suparnika (26. siječnja). Nakon toga odlaze u Portugal gdje će do 8. veljače sudjelovati na Atlantic Cupu.