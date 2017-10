KEK UPOZORAVA PRED UTAKMICU ODLUKE: ‘Neću biti babaroga, a dekoncentracija pojedinaca u Europi se ne prašta’

Nogometaši Rijeke doputovali su tijekom dana u Beč gdje će u četvrtak s početkom u 21 sat odigrati utakmicu 3. kola skupine D Europske lige. Protiv domaćina Austrije na Ernst-Happel stadionu morat će hrvatski prvak juriti pobjedu želi li ostati u utrci u kombinaciji za nokaut fazu natjecanja.

Dva startna poraza u natjecanju drže Rijeku na posljednjem mjestu ljestvice bez osvojenog boda, trećeplasirana Austria ima jedan osvojen bod, onaj protiv atenskog AEK-a. Baš to apostrofirao je i Rijekin trener Matjaž Kek čije misli donosi Radio Rijeka.

Izazovna utakmica i lov na bodove

“Austria ima jedan bod, a mi ga još nemamo. Polazišta na ovoj utakmici su nam ista, a nama razvoj situacije u skupini nalaže da sutra idemo po pozitivan rezultat. Oni su naročito u utakmici u Ateni pokazali agresiju, brzu i dobru transformaciju i sigurno nas očekuje izuzetno zahtjevna, prava europska utakmica. To što im nedostaje nekoliko važnih igrača neće nas zavarati. Dođe jednostavno taj dio sezone kad se nakupe kazne i ozljede. Neće nas zavarati ni poraz protiv Sturma. To je bila specifična utakmica, ali o tome što smo u tom susretu vidjeli ne želim javno govoriti”, krenuo je Kek i dodao prisjetivši se dana igračke karijere:

“Igrači će dobiti sve potrebe informacije. Pred nama je izazovna utakmica u kojoj lovimo bodove. Riječ je o protivniku velike tradicije koji je posljednjih godina pao u sjenu Salzburga, ali igranje na Prateru uvijek je inspiracija. Nikada s a Spitallom i GAK-om kao igrač nisam ovdje slavio, ali moje uspomene na 11 godina ovdje provedenih su jako lijepe.”



Prisjetivši se nedavnog ligaškog poraza od Istre, Kek, koji u ovoj utakmici neće moći računati na najboljeg ovosezonskog strijelca Hebera, je istaknuo:

Agresija na loptu

“Ja samo želim da sve što se događalo na Drosini u igračima probudi inat. Svi smo sve vidjeli i iz toga moramo izvući nešto dobro. Igrali smo protiv dobrog igrača i njegovih pomoćnika. Pričali smo o svemu, pogledali ono što nije bilo dobro. A kad sve to u miru nakon par dana pogledaš, skoro da postaneš bezvoljan. Ali, već sam rekao da neću biti babaroga pa ću tu stati i fokusirati se na moju ekipu.”

“Važna je agresija na loptu, tako se danas igra u Europi. Ali ja o tome hoćemo li mi to naplatiti već jednom ne razmišljam. Neću taj zahtjev staviti pred ekipu. Meni nedostaju neki detalji, koncentracija kod igrača, a imamo i previše tih crnih rupa. Sve to drastično smanjuje dojam i to se vidi, vide i navijači. Tih pet do deset posto oduzimaju nam bodove. Dekoncentracija pojedinaca u Europi se ne prašta. A to se može ispraviti samo radom na trenizima i razgovorima”, zaključio je slovenski stručnjak.