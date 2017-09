KEK POKUŠAVA RIJEŠITI PROBLEME: ‘Za to sam plaćen. Razgovarao sam s Gavranovićem…’

Aktualni hrvatski nogometni prvak Rijeka subotnjom utakmicom protiv Cibalije nastavlja natjecanje u domaćem dvorištu. Na raspolaganju su treneru Matjažu Keku neka nova lica, ali i novi problemi pred ogled 8. kola Prve HNL.

Tu utakmicu branitelj naslova dočekuje na trećem mjestu ljestvice sa četiri boda manje u odnosu na vodeći Dinamo i bodom manje od drugoplasiranog Hajduka. Kek očekuje kompletnu berbu bodova, svjestan ipak da pred njegovom momčadi nije lagan zadatak:

“Uvijek poslije stanke s nestrpljenjem očekuješ kako ćeš ući u nastavak prvenstva i seriju utakmica koje nas očekuju. Pokušali smo s treningom što bolje i kvalitetnije uvesti nove igrače. Dolazi momčad koja je pobijedila nekoliko puta zaredom, koja se formirala do sada. Moramo utakmicu što prije navući na naš ritam. No, igramo na Rujevici i time sam sve rekao. Kako će to izgledati s naše strane, to prepustite svlačionici i meni”, prenosi Kekove riječi portal Goal.

“Premalo je treninga, no raduje me želja i volja igrača za radom. Imamo puno novih lica, zarotiralo se, što je uobičajeno za Rijeku, da li je to sada prebrzo ili prekasno, to vi presudite. Meni je drago da je aklimatizacija tih igrača bila uobičajna, brzo su se uklopili. Trener je naravno u problemu kad prvo mora fizički spremiti igrača, a onda ga uvesti u taktičke zahtjeve koje ima ekipa i na kraju krajeva podići u neku formu, a za to sam plaćen. Ja ću nastojat napraviti to što brže”, poručio je uz dodatak:



“Imam interesatnog materijala, kockat ću se. Nisam toliko ovisan, nekad pogodiš, nekad ne. No, sigurno da nam ovi igrači daju širinu. S Gavranovićem sam razgovarao i rekao mu što želim od njega vidjeti na treningu i na utakmicama.”

Hoće li i dobiti tek treba vidjeti. Kao i što i koliko Gavranović može nakon propalog dogovora oko transfera u Dinamo. Propalog transfera kojeg u Rijeci ne žele priznati.