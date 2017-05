KEK POKLONIO POBJEDU NAVIJAČIMA I NAJAVIO: ‘U Koprivnici ćemo pokušati biti pametniji nego u Kranjčevićevoj’

Tri kola prije kraja hrvatskog nogometnog prvenstva vodeći sastav Rijeke pet je bodova ispred drugoplasiranog Dinama. Trener lidera prvenstva Matjaž Kek prokomentirao je tri boda iz utakmice protiv Hajduka (pobjeda 2-0) i najavio ono što slijedi.

“Komplimenti momčadi, odigrali su dobru utakmicu i zasluženo pobijedili. Uložili smo velik napor u pripremu derbija koji uvijek nosi mnoštvo emocija i tenzija, no raduje me da je na travnjaku sve bilo fer i korektno. Hvala navijačima, ovo im je pobjeda za rođendan, a slijedi nam Koprivnica gdje ćemo pokušati biti pametniji nego u Kranjčevićevoj. Velik je ulog”, kazao je Kek čija je momčad zaustavila zahuktali Hajduk i njegov niz od pet vezanih pobjeda, a prenose Sportske novosti.

Hajdukov strateg Joan Carrillo ovako je analizirao subotnji poraz:



“Očekivali smo tešku utakmicu. U prvom poluvremenu moja je momčad primila dva pogotka kojima su prethodile dvije greške, ali to je nogomet. U drugom poluvremenu smo se digli, postali opasniji, ali i uzeli malo više rizika u igri. Očekivao sam i nadao se da će to donijeti rezultata, ali ovaj put to nam nije uspjeli. Nismo realizirali svoje prigode, ali i to je nogomet. Sada je najvažnije osvježiti ekipu za ogled s Lokomotivom, utakmicu koja jako važna za nas nakon ovog poraza.”