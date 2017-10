KEK OTKRIO ZAŠTO JE PONUDIO OSTAVKU: Iskreno priznanje o događajima na Rujevici i reprezentaciji Slovenije

Trener Rijeke Matjaž Kek objasnio je u razgovoru za slovenski dnevnik Večer zašto je ponudio ostavku nakon utakmice protiv Osijeka, a još se jednom osvrnuo i na mogućnost da po drugi put postane izbornik Slovenije.

Riječani su u sezonu u kojoj brane naslov ušli znatno slabije nego u prošlu, u 13 su kola skupili već četiri poraza, a za vodećim Dinamom zaostaju šest bodova. U prošlom su kolu na svojoj Rujevici izgubili od Osijeka s 1-2 što je Keka nagnalo da ponudi ostavku koju je predsjednik Damir Mišković ekspresno odbio.

‘Reprezentacija? Na kraju će se sve pitati klub’

“Kada doživite poraz više nego što očekujete, treba reagirati. Razgovarali smo s nekim igračima, stručnim stožerom i vodećim ljudima kluba kako bismo vratili energiju koja trenutno nedostaje, što se vidi i na rezultatima. Iako nije sve tako loše, još smo drugi u ligi, u Europskoj ligi smo pobjedom u Beču ostali među kandidatima za prolaz. No shvatio sam da se određene stvari moraju mijenjati. Kada dvaput zaredom izgubite u prvenstvu, za klub kao što je Rijeka to nije dobro, unatoč tome što su neke sudačke odluke izravno utjecale na rezultat. Poanta moje izjave nije bila tražiti priznanje, ali kad rezultati nisu očekivani, morate preuzeti odgovornost. Samo je trener odgovoran za rezultate i mislio sam da je to jedan od načina za veću mobilizaciju, nikako mi nije bio cilj provjeriti vjeruje li mi vodstvo kluba i dalje”, istaknuo je Kek za Večer.



Kek je i dalje jedan od favorita za mjesto izbornika Slovenije koju je već vodio od 2007. do 2011. i sudjelovao s njom na Svjetskom prvenstvu u Južnoafričkoj Republici.

“Ne želim miješati kruške i jabuke, sve su moje odluke vezane uz ugovor s Rijekom i toga ću se čvrsto držati. Ne želim komentirati, prejudicirati ili analizirati ništa bez Damira Miškovića i Rijeke Sljedeći će dani pokazati hoće li biti razgovora, ali na kraju će se sve pitati klub.”

‘Ne želim raditi oba posla istovremeno’

Odbacio je Kek mogućnost da paralelno vodi Rijeku i reprezentaciju Slovenije.

“Ne mogu i ne želim istodobno raditi oba posla. Ugovor s Rijekom i moj odnos s predsjednikom obvezuju me da se sve stvari događaju uz znanje kluba. Kad sam preuzeo odgovornost i ponudio svoj mandat, to nije imalo nikakve veze s pripremom terena za preuzimanje reprezentacije. Jedno s drugim nije povezano i neću dozvoliti da se špekulira na takav način. Klub i navijači to ne zaslužuju”, zaključio je slovenski stručnjak.