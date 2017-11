KEK NAKON TREĆEG UZASTOPNOG PORAZA: ‘Ovo je najveća kriza otkad sam tu, lako se slikati kada je sve dobro’

Trener Rijeke Matjaž Kek komentirao je Rijekinu krizu i sve veći zaostatak za Dinamom, ali i najavio dvoboj protiv Austrije Beč u četvrtak.

Rijeka je skupila tri poraza u nizu u prvenstvu, od Istre, Osijeka i Dinama i riječ kriza sve je češća kada se govori o prošlogodišnjem prvaku:

” Kvaliteta je kakva je. Nemam problema na treningu, igrači stvarno dobro treniraju, ali sigurno da, na kraju krajeva, presuđuje kvaliteta. Ovo je nova ekipa, puno je novih igrača. Neki su nespremni, neki imaju drugačiji karakter i kada odjednom fali toliko igrača, onda je to sigurno problem”, rekao je Kek za Novi list.



Krizu je priznao i sam slovenski stručnjak, ali od odgovornosti ne bježi:

“U rezultatskom smislu ovo je sigurno najveća rezultatska kriza otkada sam u klubu. Međutim, zato sam tu i tu ću ostati da prije svega s igračima pokušam to što prije izvući. Dužan sam to prema klubu, navijačima i svima kojima je »Rijeka« draga. Tu nema alibija. U ovih pet godina sam naučio komunicirati na otvoreni način i to je jedino ispravno i jedini način da se izvučemo iz krize.”

‘Lako se slikati i biti pametan kada je sve dobro’

Na pitanje gdje je nestalo zajedništvo i pozitivna atmosfera koja je okruživala klub odgovorio je sljedeće:

“To je pitanje za nekoga drugog. Nije to prozivanje nekoga u klubu, ali kada je dobro, onda se lako slikati i biti pametan. Sada kada rezultat nije taj koji vodi to sve skupa onda treba biti objektivan u ocjenjivanju. Ne treba protkazivati prstom, već treba preuzeti odgovornost za ono za što je netko odgovoran, a prije svega moramo čistom komunikacijom tražiti put iz svega ovoga. Prilika je u četvrtak.”

Mnogo problema sa igračkim kadrom

Utakmica protiv bečke Austrije je u četvrtak, a Kek će imati mnogo problema sa slaganjem momčadi za taj susret:

“Nije dobro stanje sa Slugom, Elez i Gavranović mogu samo na bicikl, dok je sa Žutom možda i najkritičnije. Njemu je zaplesalo koljeno, a to nikada nije dobro. Skupilo nam se puno toga negativnog u kratko vrijeme”, rekao je trener Rijeke.