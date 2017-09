KEK ISKRITIZIRAO IGRAČE I NALJUTIO SE NA DVA ISTA NOVINARSKA PITANJA: ‘Očito da neki igrači ne mogu više pratiti taj ritam ili nemaju želju’

Matjaž Kek iskritizirao je svoje nogometaše nakon šokantnog poraza na San Siru koji se dogodio u 94. minuti.

Imala je Rijeka bod veliki kao kuća. Ali, veselje navijača Rijeke trajalo je svega 6. minuta. Sve do 94. i pogotka Cutronea. Matjaža Keka u tom je trenutku pogodio “hladan tuš”. Fraza koja bi najbolje objasnila stanje trenera hrvatskog prvaka i za vrijeme gola i veselja nogometaša i navijača Milana na San Siru, kao i nakon utakmice za vrijeme davanje izjave HRT-u.

“Pa ništa. Mislim kad propustiš takve šanse i dobiješ takve golove, možeš se žaliti ili kazati istinu kako to više nije slučajno. Neki igrači koji imaju iskustva izgledali su prestrašeno. Nedostaje želje… Iako, dobiti takav gol u zadnjim sekundama susreta. To nije slučajnost… Kakav pad koncetracije… Pa imaš u 90. minuti 2-2 i odjednom padneš, neobjašnjivo… To je sportska želja i inat koji su odlučili, ali idemo dalje.Očito da neki igrači ne mogu više pratiti taj ritam. Ili nemaju želje ili više ne mogu pratiti situaciju. Nogomet vraća. Koliko daš, toliko dobiješ. Mislili smo da imamo taj bod, ali previše smo se uvukli i pad koncentracije i iz ničega smo dobili gol. Sve što smo napravili, sada ne vrijedi ništa. I molim te, nemoj me dva puta pitati istu stvar da li će biti promjena u momčadi sad nakon poraza”, izjavio je za kamere HTV-a Matjaž Kek i protestno otišao put svlačionice.

Strijelac pogotka u 90. minuti za 2-2 Elez istaknuo je:



“Bod ovdje bi nam puno značio, ali možemo samo žaliti što nismo izdržali do kraja”, rekao je Elez.

Josip Mišić smatra da su nezasluženo izgubili:

“Što reći nakon ovakve utakmice. Krenuli smo dobro, nismo zabili, ali onda su oni uzeli inicijativu. Na kraju primimo onakav gol, rekao bih neiskustvo, ali doći će i to s radom. Nisu nam se odcjekle noge, odigrali smo već ovakvih utakmica. Nezasluženo smo izgubili, odigrali smo mušku utakmicu, vratili smo se nakon 2-0, ali falilo nam je malo sreće”, istaknuo je Mišić.