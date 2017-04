KAPETAN DINAMA ZA NET.HR BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Neobjašnjivo smo pali protiv Rijeke i Lokomotive. Ali dolazi Hajduk…’

Kapetan Dinama Domagoj Antolić porazgovarao je s nama uoči još jednog derbija s Hajdukom.

U samo dva tjedna zagrebački sastav igra dvije ključne utakmice. Ne sjećamo se kad je tako raspored “važnosti” bio zgusnut u više od 10 godina apsolutne vladavine Dinama u HNL-u. No, ove je sezone priča drugačija.

Neki drugi vjetrovi zapuhali su hrvatskim prvoligaškim travnjacima. Rijeka je postala lider prvenstva, probudio se i Osijek, a Dinamo je izgubio dominaciju. Hajduk je nastavio ploviti morem realnosti borbe za treću poziciju u HNL-u. Riječani će u subotu, pak, navijati za Hajduk da iznenadi Dinamo.

Još jedna ključna utakmica za Dinamo

U slučaju gubitka bodova, a pobjede bijelih s Rujevice koji igraju protiv Lokomotive, Riječani bi imali ogromnih, vjerojatno nedostižnih šest u slučaju remija, odnosno sedam bodova više u slučaju poraza u odnosu na prve pratitelje iz Zagreba šest kola prije kraja prvenstva. Stoga, u Maksimirskoj 128 svi su fokusirani na derbi protiv Hajduka.

“Utakmica s Rijekom u našem taboru bila je označena kao najvažnija jer smo pobjedom mogli doći na samo bod zaostatka. I onda bi bilo sve drugačije. Onda bi ovisili o sebi. Ovako moramo iz utakmicu u utakmicu pobjeđivati da bi održali korak za njima. Dolazi nam Hajduk koji može biti jako opasan. U zadnjih nekoliko godina znali su nam stvarati probleme na Maksimiru. Morat ćemo biti vrlo oprezni i morat ćemo igrati puno bolje nego u prve dvije utakmice”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Domagoj Antoliću koji je istaknuo i kako Dinamo na Poljudu protiv Hajduka igra bolje, nego na Maksimiru.

‘Odgovara nam Hajduk otvorenog garda’

“Hajduk na svom terenu igra otvorenog garda, a nama to odgovara. Znamo da se uvijek u HNL-u borimo s bunkerima, pa nam više odgovara kad je suparnik otvoreniji. No, nadamo se kako ćemo protiv Splićana ovog puta na svom terenu igrati lakše”, dao je do znanja Antolić i osvrnuo se na nešto što ga pomalo i brine uoči finiša sezone. Pad forme.

“Na početku proljetnog dijela vidio se pomak u odnosu na jesen. Ušli smo u nastavak prvenstva dosta dobro. I to je rezultiralo odličnom utakmicom protiv Osijeka u Maksimiru. Mislim da smo u tom dvoboju bili dosegli naš vrhunac ovog proljeća. I onda je došao neobjašnjiv pad protiv Rijeke i Lokomotive. No dolazi nam idealna utakmica protiv Hajduka za povratak izgubljenog samopouzdanja i pozitivnu atmosferu”, iskreno nam je kazao Antolić i osvrnuo se na dobar interes koji u Zagrebu vlada za derbi.

“Nama igračima je drago kad je Sjever pun. Nadamo se kako će nas pjesma Boysa gurati prema pobjedi”.

Carillo na raspolaganju ima sve prvotimce osim Juranovića

No, osim pjesme navijača, dinamovci će morati pripaziti na još neke stvari. Joan Carrillo ima na raspolaganju baš sve igrače iz prve momčadi, osim, naravno, Juranovića kojega nema već duže vrijeme i u fazi je oporavka i povratka na travnjak.

Španjolac je jučer s momčadi odradio jedan trening, na kojem se posebno spremao u taktičkom smislu. Sastav je u ovom slučaju teško odgonetnuti, ali najvjerojatnije će zaigrati u sastavu:

Stipica na golu – Tudor, Nižić, Terziev, Memolla u obrani; Savvas, Kožulj, Hamza u veznoj liniji: Vlašić, Erceg – Futacs u napadu.

Na klupu seli Ohandza?

To bi značilo da na klupu seli i jedan od najboljih igrača Ohandza, koji je u pobjedi u prošlom kolu bio u prvih 11. Carrillo ima solidan izbor u ofenzivi, ali najčešće se odlučuje ostaviti Futacsa kao jedinu pravu špicu pa je izgledno da će tako biti i ovoga puta.

“Ohandza i Vlašić su definitivno igrači koji donose neku prevagu u Hajduku. Ne znam u kakvom je stanju Futacs. I on nam može pomrsiti račune. Vidjeli smo kako je zabio Rijeci gol. To su igrači koji stvarno mogu biti opasni i na koje ćemo dobro morati pripaziti”, objasnio je kapetan Dinama i osvrnuo se na svoje igre ove sezone.

“Početak sezone je bio dosta dobar, kao i za cijelu momčad. Ali zadnjim utakmicama nisam baš zadovoljan. Nadam se kako će Hajduk biti prekretnica prema boljem”, zaključio je Antolić.