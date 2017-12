KAOS U MILANU: Mlada zvijezda se žali na psihičko zlostavljanje, agent traži poništavanje ugovora

Donnarumma tvrdi da je ugovor potpisao pod prisilom, što je izazvalo bijes njegova agenta Mina Raiole.

Mladi vratar Milana Gianluigi Donnarumma ponovno se našao u središtu pozornosti talijanskih i svjetskih medija. Njegov agent, osebujni Mino Raiola, navodno traži od kluba poništavanje ugovora koji je 18-godišnji golman potpisao tijekom ljeta. Donnarumma tvrdi da je novi ugovor s Milanom potpisao pod prisilom, a žali se i na psihičko zlostavljanje u klubu.

Nema odštetne klauzule?

Donnarumma je ljetos od heroja Milanovih navijača naglo postao ‘neprijatelj broj 1’ jer je odbio produljiti ugovor koji je isticao 2018. godine. No, onda je iznenada promijenio odluku i postpisao novi ugovor koji ga za posrnulog talijanskog velikana veže do 2021. godine. U ugovor su trebale biti ugrađene i dvije odštetne klauzule: jedna od 40 milijuna eura ako se Milan ne plasira u Ligu prvaka, a druga od 70 milijuna eura ako Rossoneri osiguraju nastup u najelitnijem kontinentalnom natjecanju. No, klub je navodno izigrao dogovor pa u ugovoru nema nikakve odštetne klauzule.



Extraordinary reports claim Mino Raiola has asked AC Milan to cancel Gianluigi Donnarumma's contract https://t.co/7Wanq2Em9J pic.twitter.com/qGFHN84DSN — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 12, 2017

Corriere dello Sport piše kako je Donnarumma ovih dana poslao vodstvu kluba pismo u kojem tvrdi da je novi ugovor potpisao pod prisilom, bez nazočnosti svoga agenta, ni bilo koga od njegovih suradnika. Osim toga, tvrdi i kako klub na njega vrši psihički pritisak, a Raiola dodaje kako se radi i o moralnom zlostavljanju. Zbog svega toga zahtijeva poništavanje ugovora i odlazak svoga štićenika bez odštete na kraju sezone.

Gattusov bijes

Slučajno ili ne, priča je izašla na vidjelo svega dan nakon što je usred utakmice na Donnarummu planuo trener Gennaro Gattuso. U nedjeljnom dvoboju protiv Bologne (pobjeda Milana 2-1) Donnarumma u jednom trenutku, prema Gattusovu mišljenju, nije dovoljno brzo vratio loptu u igru. Trener Rossonera zbog toga je potpuno izgubio živce.

Gattuso gives AC Milan player instructions ✅ AC Milan player decides not to listen 😳https://t.co/zUZRBitwl2 — SPORTbible (@sportbible) December 11, 2017

“Ako ne budeš radio što ti kažem, uništit ću te”, uhvatile su kamere Gattusa kako urla na mladu zvijezdu.