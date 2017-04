KALVARIJA ARIJANA ADEMIJA: Suspendirani kapetan Dinama u suzama konačno progovorio o najvećoj agoniji svog života

Arijan Ademi u ponedjeljak se obratio javnosti nakon što mu je smanjena suspenzija zbog dopinga. Ovog 26-godišnjeg nogometaša Dinama i reprezentativca Makedonije UEFA-a je suspendirala zbog dopinga 2015. godine kada kreće njegova agonija i pravna borba.

Prošli tjedan Sportski arbitražni sud u Lausannei odlučio je da se Ademi u listopadu može vratiti na nogometne travnjake. Sud mu je smanjio suspenziju s četiri na dvije godine pa će se na travnjak vratiti u listopadu ove godine. Tim povodom u zagrebačkom hotelu Hilton hrvatskoj se javnosti po prvi puta obratio i sam Ademi i u emotivnom obraćanju odlučio progovoriti o svemu.

Nakon suspenzije Ademi je potonuo

Sportski arbitražni sud oglasio se priopćenjem u kojem je potvrdio da makedonski nogometaš i bivši kapetan Dinama nije namjerno uzeo doping, ali i da se ne slažu s tome kako treba kaznu poništiti jer je slučaj takav da se jednostavno ne može poništiti i izbrisati. U trenutku kada je suspendiran Ademi je bio jedan od najboljih defenzivnih veznjaka hrvatske lige i kapetan Dinama, prava zvijezda HNL-a i ponajbolji nogometaš reprezentacije Makedonije.

No, nakon suspenzije Ademi je potonuo. Sve mu je palo u vodu. Net.hr je tad bio doznao da je Ademi stalno pričao o suspenziji konobarima u jednom kafiću na zagrebačkoj Trešnjevci, kako mu se sve srušilo. Jer, nogomet je njemu – sve!

Pred okupljenje novinare ispred Dinama izašli su direktor kluba Tomislav Svetina i glasnogovornik Alen Lesički.

‘Uefa nije pokazala niti malo sensibiliteta prema Ademiju’

“Postojala su dva nalaza koja su pokazivala da je zabranjena suspstanca ušla u njega kao suplement, odnosno kroz nešto što je u sebe unio. Znači ne izravnim putem. Mislilo se kako će odluka CAS-a o njegovoj suspenziji biti drugačija, ali to se nije dogodilo, Napravljen je svojevrsni kompromis, a moram istaknuti i kako Uefa nije pokazala niti malo sensibiliteta prema Ademiju. Pratili smo malo slične slučajeve kod nekih drugih, zvučnijih nogometaša koji nastupaju u jačim ligama. moćnijim zemljama, koji su bili umiješani u gore slučajeve. Nedvojbeno je utvrđeno da Ademi nije varao, da je nedopušten suplament slučajno ušao u tijelo, ali kazna je takva kakva je”, istaknuo je Svetina u uvodu presice i nastavio:

Još ne može trenirati s prvom momčadi

“Nažalost, on ne može trenirati s nama, ne može trenirati s prvom momčadi. Barem ne još. Mi znamo kakav je on karakter. Upravo zbog svega toga mi smo čitavo vrijeme i bili uz njega. Nismo htjeli raskidatim ugovor s njim jer smo znali da će istina kad tad izaći na vidjelo. Najviše nas veseli njegov povratak iako smo nedavno potpisali velike ugovore s nekoliko sjajnih nogometaša. Uzimajući u obzir njegov karakter i motivaciju, unatoč dvije godine stanke, uvjereni smo da će nam donijeti agresiju na terenu i biti veliko pojačanje i na terenu i u svlačionici”, rekao je direktor Dinama Tomislav Svetina i dodao da u klubu žele Ademija gledati još godinama na Maksimiru.

“Unatoč tome što su potvrđena sva tri laboratorijska nalaza, mi smo odluku čekali pet mjeseci, a onda smo dočekali ovakvu… Nelogična odluka… Naravno da ne možemo pričati o pravdi, ali njegova karijera je spašena.”

‘Ovih godinu i pol dana su bili najteži u mom životu’

Na red je došao i sam Ademi. Sjeo je pred “sedmu silu” i osvrnuo se na svoju kalvariju koju je proživljavao.

“Zahvaljujem svima koji su vjerovali u moju nevinost i što ste otpočetka bili uz mene. Hvala vam”, započeo je svoje obraćanje naciji Arijan Ademi i nastavio:

“Svi znate što sam prošao u ovih godinu i pol dana koji su bili najteži u mom životu. Bio sam šokiran rezultatima, nisam vjerovao u njih i zato sam tražio B analizu. Nakon toga sam prošao tešku kalvariju, dobio sam četiri godine suspenzije. U tom trenutku sve mi se srušilo. Nisam više znao kako ću bez nogometa, jer nogomet je moj život. Ja živim za nogomet. Sve to je odjednom bilo palo u drugi plan i samo sam htio dokazati da sam nevin. Sve je išlo tim putem”, objašnjava Ademi i dodaje:

‘Nažalost i dalje se ne osjećam kao pobjednik’

“Nisam znao od kuda takvi nalazi, od kuda to meni u tijelu. To je bilo najteže i to je bio najteži period moga života. Na kraju su analizirali moje tablete i u njima se uočio taj suplament. Nažalost i dalje se ne osjećam kao pobjednik. Jer jednostavno, mišljenja sam da mi je kazna trebala biti ukinuta. Ali, u obrazloženju CAS-a postoji jedna rečenica koja me čini sretnim i koja mi vraća nadu u život. A to je da nisam varalica, da sam nevin. Zbog toga sam sretan, iako mi ove dvije godine nitko ne može vratit”, istaknuo je Ademi na rubu suza. Glas mu je prilikom posljednje izjave počeo podrhtavati, glasnogovornik Dinama odmah je prekinuo njegovo izlaganje i novinarima dao priliku za pitanja.

Ademi je na jedno novinarsko pitanje o svom trenutnom fizičkom stanju kazao:

“Vratit ću se još jači, psihički ću nakon ovoga biti najjači ikad. Treniram, igram padel, tenis, mali nogomet. Trudim se ostati u formi.”

Tko će osvojiti naslov prvaka?

“Mislim da će to biti Dinamo. Digli su se sad, igraju odlično. Bilo mi je teško gledati utakmicu, ružan je osjećaj kad ne možeš pomoći momčadi.”

Koliko će Ademiju biti potrebno za povratak u staru formu?

“Poznavajući svoj karakter, vrlo malo. Dovoljno će biti što ću dva mjeseca trenirati s prvom momčadi”.

Bitka za Ademija vodila se godinu i pol dana. Dinamo, Ademi i njegovi odvjetnici čak su tri puta slali uzorak spornih tableta na analizu, sva tri laboratorija pokazala su da je uzorak bio kontaminiran i da Ademi zapravo nije kriv.

Međutim, Sportski sud u Lausannei odugovlačio je, nekoliko puta odgađao konačnu odluku, vjerojatno i kalkulirao koja bi odluka izazvala veće potrese za nogomet. Na kraju je smanjio kaznu Ademiju na dvije godine, što je, samo djelomična pobjeda. Jer, dvije godine karijere za Ademija su propale, dvije godine života bez nogometa bit će dio njegovog nogometnog CV-a.