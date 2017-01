KALINIĆ JE HEROJ GENTA: Pogledajte kako tribine skandiraju golmanu Vatrenih, a evo i što on kaže

Tri utakmice odigrao je zasad Lovre Kalinić za belgijski Gent. Dovoljno da dokaže kvalitetu i da nakon samo 270 minuta postane miljenik tribina koje skandiranjem nagrađuju njegove odlične partije.

Tri odigrane utakmice, tri prazne mreže, remi i dvije pobjede, među kojima i ona protiv belgijskog prvaka i vodeće momčadi ove sezone. Club Brugge stigao je na Ghelamco arenu i s nje otišao pognutih glava nakon dva primljena pogotka i Kalinićevih bravura kojima je prekinut niz od trinaest uzastopnih ligaških utakmica u kojima prvaci nisu poraženi.

‘Prekrasan osjećaj’

“Predivan je osjećaj nakon pobjede izaći pred navijače koji skandiraju tvoje prezime. Doživio sam to već u dresu Hajduka, no ja sam Hajdukovo dijete i to je bilo i očekivano, ali doživjeti to u novom klubu, za koji si odigrao svega tri utakmice, stvarno je bio prekrasan osjećaj”, prenosi nogometni portal Goal priznanje Kalinića kojeg je pred tribine dodatno pogurao Stefan Mitrović želeći tako dodatno istaknuti zasluge hrvatskog vratara u klupskom uspjehu.



“A tko će drugi nego on, ha, ha, ha… Stvarno su me svi suigrači lijepo primili, ali s njim sam nekako najbliži. Valjda zato što je stoper, pa smo i na terenu stalno u kontaktu, ali i van terena, puno mi je pomogao da se snađem. Stvarno su me dirnuli tom gestom, i dali mi dodatno samopouzdanje. Dok sam stajao pred njima, podsjetilo me to na neke slične prilike na Poljudu… Velika je to čast i stvarno lijepa gesta, dirnuli su me u srce…”

“Zadovoljan sam kako je sve počelo, kako i ne bih bio, tri utakmice bez primljenog gola, a osvojili smo i dosta bodova. Ulazak u doigravanje za trenera Heina Vanhazebroucka i momčad je primarni je cilj, i sve je podređeno tome. Zadovoljan sam kako momčad funkcionira i svojom ulogom u njoj. Momčad je uvijek na prvom mjestu, ali sigurno da je za moje samopouzdanje ovaj start i te kako dobar. Osjećam se sjajno, kao u najboljim danima u Hajduku, sve ide dobro, nadam se da će i potrajati”, dodao je Kalinić koji kaže da ne osjeća neki preveliki pritisak na novom radnom mjestu:

“Ako je netko navikao na pritisak, navikao sam ja, i to na najboljem mogućem mjestu na svijetu, ha, ha, ha… Tko preživi pritisak na Poljudu, taj može igrati bilo gdje, a ja imam dugogodišnje iskustvo.”

Gabriću poklonio automobil

Nedavno je javnost saznala i da je Kalinić svom omiljenom treneru Tonćiju Gabriću nakon potpisa za Gent poklonio automobil. Hrvatski reprezentativni vratar, skroman i zahvalan, nije želio da to završi u medijima, pa nije želio niti komentirati taj svoj potez.

Aftellen naar #gntclu 13u45 de Gentse doelmannen Lovre Kalinic, Yannick Thoelen en Jacob Rinne starten hun opwarming. pic.twitter.com/EfMFMlEw6S — Stefan Smet (@Stefan_gent) January 29, 2017

“Volio bih da je to ostalo između nas dvojice, jer je naš odnos naša privatna stvar. Ni sad kad se saznalo nemam to namjeru komentirati, niti bilo što dalje reći na tu temu, osim da se dobro zna što je meni Tonći značio u prošlosti, te da se nadam da naš profesionalni odnos neće prestati mojim odlaskom iz Splita. A prijatelji ćemo ostati zauvijek”, poručio je.