‘KAKVE VI GLUPOSTI GOVORITE?’: Trener Rijeke poručio svima da dobro pogledaju snimku utakmice

Nogometaši Rijeke i Dinama podijelili su bodove nakon 90 minuta derbija na Rujevici koji je završio rezultatom 1-1. Rijeka je bila bolja momčad, no spektakularan pogodak Soudanija s kraja ogleda donio je svakoj momčadi po bod.

U komentaru utakmice za Arena Sport nakon ogleda Kek se nije složio s konstatacijom da je Rijeka u 87. minuti, prije Soudanijevog gola, ‘imala’ sedam bodova prednosti i naslov u džepu.

“Kakve gluposti Vi govorite? Kako, kad je 27 bodova još do kraja u igri? Odigrali smo dobru utakmicu, no nismo iskoristili sve šanse koje su nam se nudile. Kroz igru smo stvorili niz dobrih prilika, no presjecao nam se ritam. Mi moramo igrati agresivno, bili smo dominantni, no Dinamo ima kvalitetu da jednim udarcem odgovori”, kazao je Kek ustvrdivši da je ‘bodovni razmak jednak’ kao i prije ogleda pa nastavio:



“Dobar derbi, dobar ambijent. Imamo prednost i ako sve do kraja do Maksimira pobijedimo, prvi smo. Nećemo se opterećivati. Zadovoljan sam igrom svojih igrača, vjerujem im. Atmosfera? Neka drugi gledaju! Nije to došlo preko noći, mi to godinama stvaramo”, poručio je Kek za kraj poručivši i da je potrebno pogledati snimku s kraja utakmicu nakon akcije između Leškovića i Andrijaševića u kojoj je u šesnaestercu pao Rijekin strijelac i dodao neka ju drugi prokomentiraju.

Ivajlo Petev, strateg Dinamove momčadi imao je više razloga za zadovoljstvo budući da su njegovi igrači bili ti koji su ‘izgubljeni’ ogled pretvorili u remi. No, nije djelovao sretno:

“Imali smo drugu ideju i nisam zadovoljan s momčadi. Prvih 15 minuta imali smo previše grešaka u organizaciji igre i dozvolili smo previše šansi Rijeci. Previše smo griješili, i s obzirom na važnost utakmice, veliki stres bio je prisutan kod naših igrača. Gol smo primili iz rasporeda igrača u obrani koja je u modernom nogometu nemoguća. Srećom, Soudani je postigao jedan eurogol. Smatram da je krajnji rezultat pošten. ideja je bila da minimaliziramo prijetnje Rijeke i ne radimo greške u igri. Znali smo kako to Rijeka dobro radi. S obzirom kako se rezultat razvio, mogli smo izgubiti. Meni to smeta, jer ponavljam imali smo drugu ideju, radili smo mnogo grešaka i nismo uspjeli zadržati loptu u sredini terena.”