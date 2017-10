KAKVA USPOREDBA GARYJA NEVILLEA: ‘Mourinho je poput Mayweathera’

Bivši engleski nogometaš, a sada stručni komentator Gary Neville, komentirao je stil igre Manchester Uniteda pod vodstvom Jose Mourinha.

Igrači Manchester Uniteda proteklog su vikenda sa 1-o (Martial) na svom terenu pobijedili Tottenham i učvrstili se na drugom mjestu Premiershipa sa pet bodova manje od gradskih rivala, Manchester Citya.

Unatoč nova tri boda, neki navijači Uniteda nisu sretni i zamjeraju Portugalcu predefanzivni stil igre koji najviše škodi Romelu Lukakuu, skupom pojačanju iz Evertona. Mourinho nikad nije bio osoba koja se previše obazire na kritike, on samo radi na način za koji misli da je najbolji i ne ulazi u nepotrebne rasprave.

Gary Neville compares Jose Mourinho to Floyd Mayweather, fans divided in response 🥊https://t.co/nMGNEvHYEV pic.twitter.com/arNwamrLkS — Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 31, 2017

Gary Neville, koji je u karijeri nosio dres Manchester Uniteda, njegov stil igre usporedio je sa stilom boksanja Floyda Mayweathera, prenosi Mirror:

“Pochettino i Klopp imaju reputacije kao treneri koji vole napadački fudbal. Ali, Mourinho je više kao Mayweather kojeg smatraju ponekad dosadnim bokserom. On defanzivu koristi kao svoje oružje i niko to ne shvata kako treba”, rekao je Neville pa dodao:

“Mourinho uđe u glave protivnika i to riješi stvar. Ako dopustite da vam to učini onda vas nema nigdje. Zaslužuje mnogo više poštovanja i siguran sam da će to svima dokazati i ovaj put.”

No ne slažu se svi s ovom usporedom, evo riječi jednog od navijača:

I disagree, irrelevant comparison in my opinion, mayweather won every battle mourinho hasn’t. — Lewis Watson (@lewis_lewyw8) October 31, 2017

“Ne slažem se, nebitna usporedba po mom mišljenju jer Mayweather je pobijedio u svakoj borbi, a Mourinho nije.”