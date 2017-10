KAKO SU STVARI KRENULE U KRIVO ZA RIJEČANE: Zbog ovih su pet faktora prvaci danas daleko od Dinama

Četiri poraza u 13 odigranih kola hrvatskog prvenstva i šest bodova zaostatka za vodećim Dinamom… Vjerojatno je malo tko očekivao da će nogometaši Rijeke u takvoj situaciji dočekati subotnji derbi na Maksimiru, derbi iz kojeg bi, ako stvari krenu u krivo, mogli izaći s devet bodova minusa u odnosu na Zagrepčane i praktički se oprostiti od snova o obrani naslova.

Prije samo godinu dana Riječani su poslije 13 kola na kontu imali 35 bodova, deset više nego danas, imali su šest bodova više od Dinama, a prvi su poraz u sezoni doživjeli tek u 32. kolu. Danas ih, ponavljamo, imaju već četiri. Što je, dakle, krenulo po zlu za momčad Matjaža Keka samo nekoliko mjeseci nakon što je klub slavio prvi naslov u povijesti, začinjen i osvajanjem Hrvatskog kupa?

PRVACI NA PREKRETNICI: ‘Moramo Rijeku podići na višu razinu, bit će promjena u vlasničkoj strukturi’

Franko Andrijašević

Jasno je bilo da će odlazak najboljeg prošlosezonskog igrača biti težak udarac za Rijeku, ali vjerojatno je malo tko mislio da će se njegov izostanak baš toliko osjetiti. No, ne treba zaboraviti da je Andrijašević prošle sezone u prvenstvu postigao čak 16 pogodaka od kojih su mnogi bili odlučujući u pobjedama. Njegovi golovi, asistencije i uloga vođe na terenu danas itekako nedostaju Keku, posebno u trenucima kad je Heber ozlijeđen, a Gorgonova forma nije ni blizu lanjske.



Promašaji s pojačanjima

Riječani su prijašnjih godina znali pogađati ‘u sridu’ kad su u pitanju pojačanja. Kramarić, Tomasov, Andrijašević, Vešović, Ristovski, Gavranović… Svi su oni u Kekovim rukama postajali bolji igrači nego što su bili u trenutku dolaska i Rijeka je na njima, bez ogromnih ulaganja, gradila svoju lijepu priču. No, ovoga se ljeta iskušana taktika nije pokazala uspješnom. Kao pojačanja su se zasad potvrdili samo Heber iz Slaven Belupa i Domagoj Pavičić koji je doveden na posudbu iz Dinama. Matej Jelić je došao iz Rapida kao čovjek koji bi trebao uskočiti u Gavranovićeve kopačke u slučaju njegova odlaska, ali nije trebalo dugo da bude označen kao promašaj, čak toliki da nije prijavljen ni za Europsku ligu. Ni Jakov Puljić iz zaprešićkog Intera nije Gavranovićev kalibar, Tomislav Gomelt i Jason Davidson nisu odigrali ni minute, a posebno je bizarna priča s Damjanom Đokovićem koji je u istom prijelaznom roku došao na Rujevicu pa koji tjedan kasnije otišao s nje.

Atmosfera oko kluba

Predsjednik Rijeke Damir Mišković prije nekoliko je dana izjavio kako atmosfera oko kluba nije kao što je bila dosad. I doista, dojam je da su se i ljudi u klubu i navijači pomalo ispuhali nakon snažnih emocija kojima su pratili Rijekin prošlosezonski pohod na povijesni naslov. Kao da je došlo do određenog zasićenja, što se osjeća i na tribinama, a povremeno i u izvedbi na terenu.

Sudačke pogreške

Daleko od toga da suci rade štetu samo Rijeci, ali nema sumnje da su nekoliko puta ove sezone svojim pogreškama stali na put Kekovim nogometašima. Uzmimo samo za primjer poraz od Istre (0-1) u 12. kolu nakon kojeg je i sudački ekspert Mateo Beusan ustvrdio da je Riječanima neopravdano poništen čisti gol Pavičića, a zakinuti su i za dva jedanaesterca, jedan zbog igranja rukom Kokorovića, a drugi zbog prekršaja na Mateiju.

Igranje u Europi

Naravno da profesionalna momčad mora biti spremna za igranje dviju utakmica tjedno, tu nema isprike za Kekovu momčad. No, ipak ne treba smetnuti s uma da Riječani prošle sezone nisu imali europskih obveza, kao što ih u aktualnoj sezoni nema Dinamo. Slučajno ili ne, situacija na ljestvici je danas obrnuta. Velikim dijelom zbog spomenutih promašaja s pojačanjima, Kek se oslanja na relativno mali broj igrača, a to onda itekako dolazi do izražaja.