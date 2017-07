‘KAKO BIEBER MOŽE ZARAĐIVATI VIŠE OD ELVISA?’: Bivši izbornik Vatrenih prokomentirao Modrićev slučaj i današnji nogomet

Nogometaši West Hama pripremaju se za ispite nadolazeće sezone u Austriji, točnije Bad Waltersdorfu gdje njihov menadžer Slaven Bilić kombinira tražeći najbolje što može izvući iz kadra kojeg ima.

Bit će ovo Bilićeva treća sezona na klupi kluba čiji je i dres u igračkim danima nosio. Prošla je imala uspone i dosta padova. Time je i počeo razgovor za Novu TV.

“Prošla je bila turbulentna iz više razloga. Novi stadion, nova i veća očekivanja nego što su bila prije. Ona je završila nešto realno za West Ham, 11. smo, a imamo isto bodova kao i 10. Ne super, ali očekivano. Ali, bili smo u pet situacija da smo, ako izgubimo ili ako ne pobijedimo, u potencijalno velikom problemu, u zoni ispadanja. Ono što ohrabruje je to što smo svaki put u tih pet utakmica reagirali dobro, pobijedili i na kraju napravili sezonu koja se može podnijeti”, kazao je Bilić i nastavio najavom otvaranja sezone, a utakmica je to koja će sučeliti njegovu i momčad Manchester Uniteda:





‘Ja sam optimist’

“Ja sam veliki optimist i mislim da nam je ova lanjska sezona jedna dobra škola i ne samo škola nego nas je izgradila i kao pojedince i kao momčad u karakteru.”

Bit će to susret dvaju prijatelja, Bilića i Josea Mourinha na klupi kluba s Old Trafforda.

“Meni je on drag, osjećam da sam i ja njemu drag. Često komuniciramo. Velikan je, ljudi neki govore i ovo i ono, da igra tako kako igra, ali on je čovjek koji je obilježio zadnjih 15 godina nogometa sigurno.”

Bilić je prokomentirao i veliki novac koji se okreće u nogometu. Povukao je paralelu sa svojom drugom ljubavi, glazbom.

“o već dugo nema smisla ako pričamo o nekom normalnom životu ljudi. To su cifre koje ne bi smjele biti u nogometu, nogomet je sport za raju i bio i trebao bi to i ostati. Ako gledamo da se to događa i u drugim sportovima i biznisima, tipa muzika, sad taj neki Bieber zarađuje 100 puta više nego što su zarađivali Rolling Stonesi. Da ne pričam o Led Zeppelinu ili Elvisu. To je sve puklo, to ništa nije realno.”

O Luki samo najbolje

Tema razgovora bio je i Luka Modrić i sve što se događa vezano uz sudski proces u kojem sudjeluje.

“Ja sam pravnik i ja sam legalist, ne mogu govoriti o sudskim stvarima. Iskreno da vam kažem, ja to nisam to nešto puno ni pratio. Međutim, zvao sam Luku, s njim se čujem često. Imao sam potrebu ga zvati nakon što se napravila ona hajka na njega. Zvao sam i njega i zvao sam mu oca Stipu jer imam tu čast i privilegiju da ljude znam, znam mu obitelj. Ja o Luki mogu reći samo naj, naj, i jedino pozitivno. Ovdje ne govorim kao o igraču nego kao osobi. Ne mogu reći ništa i nikad neću nego ekstremno pozitivno. Fantastičan momak, fantastično odgojen i izuzetno moralna osoba, kako on tako i cijela obitelj.”

Bilić je prokomentirao i događaje oko reprezentacije pri čemu je istaknuo da je uvjeren da ćemo izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, dok je izrazio i zadovoljstvo ‘pojavom’ Rijeke u HNL-u priznavši ipak da ga najviše zanima njegov Hajduk.