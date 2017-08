KAKAV PEHIST: Trener završio u bolnici nakon što ga je pokosio vlastiti igrač

Brazilski trener završio je u bolnici nakon što ga je usred utakmice pokosio igrač njegove momčadi.

Trener četvrtoligaša Parnahybe Nivaldo Lancuna stajao je uz aut-liniju tijekom utakmice protiv CSA-a u Copi do Nordeste. U jednom trenutku, u pokušaju da se domogne lopte, u njega se zabio lijevi bek Raimundo Barata i oborio ga na tlo.

Stradalo koljeno

Nesretnom 62-godišnjem treneru odmah je priskočila u pomoć liječnička ekipa nakon čega je prevezen u bolnicu. Prema prvim informacijama, Lancuna je dislocirao koljeno, a sumnja se i na oštećenje ligamenta koljena.





U trenutku nezgode, Parnahyba je već gubila s 0-4, a do kraja utakmice je primila još jedan gol, no Lancuna to nije vidio.